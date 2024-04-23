"Последний сезон": Кэти Перри в гламурном наряде посетила American Idol Season 22 (фото)

Певица в роли судьи начала участвовать в шоу в 2018 году. Перри приняла решение сосредоточиться на своей музыкальной карьере.

Related video

Американская певица и актриса Кэти Перри 22 апреля продемонстрировала гламурный образ на мероприятии American Idol Season 22 Top 10 в The Aster в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

39-летняя хитмейкер Dark Horse для вечернего выхода выбрала бордовое платье без рукавов с глубоким разрезом и кожаным топом-бюстье со шнуровкой сзади.

Певица Кэти Перри Фото: Getty Images

Свой шикарный образ певица дополнила образ кожаными перчатками до локтей в тон к наряду и черными туфлями с пряжками на высоких каблуках. Из украшений на ней были только массивные черные серьги, украшенные камнями. Кэтти нанесла сияющий макияж, подчеркнув глаза черной подводкой и светло-коричневыми тенями. Она выделила скулы румянами, а губы накрасила розовой помадой. Длинные волосы цвета воронова крыла певицы были разделены пробором набок и мягкими волнами ниспадали ей на плечо.

Кэти Перри Фото: Getty Images

К Перри присоединились ее коллеги-судьи Лайонел Ричи и Люк Брайан, а также ведущий American Idol Райан Сикрест. В феврале певица заявила, что покинет проект American Idol после этого сезона.

"Для меня это будет последний сезон. Я просто пытаюсь освободить место для других вещей. Завершение этого шоу не означает, что я собираюсь уйти на пенсию на острове, хотя это было бы потрясающе", — объяснила знаменитость свое решение.

Сейчас Кэти живет в Монтесито со своим женихом, 47-летним актером Орландо Блумом и их трехлетней дочерью Дейзи. Пара помолвлена ​​с 14 февраля 2019 года, но дата свадьбы пока неизвестна.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что Кэти Перри сделала последнее предупреждение Орландо Блуму. Артистка поделилась отрывком экстремального шоу, в котором ее возлюбленный участвует.