Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що домовився про інтерв'ю з Зеленським

За словами Карлсона, головна мета інтерв'ю з Зеленським полягає у тому, щоб донести до американців інформацію про "конфлікт", який повністю змінює позицію Сполучених Штатів у світі.

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Американський журналіст Такер Карлсон, який у лютому 2024 року записав інтерв'ю з російським президентом Володимиром Путіним, анонсував нове інтерв'ю — з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Карлсон повідомив у мережі Х.

"Схоже, ми отримали інтерв'ю із Зеленським. Ми намагалися протягом двох років, і з особливою інтенсивністю після інтерв'ю з Путіним у лютому", — написав Карлсон.

Він пояснив, що мета запису інтерв'ю з Зеленським полягає у тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про "конфлікт", який повністю змінює позицію США у світі.

"Ми сподіваємося, що це (запис інтерв'ю, — ред.) станеться незабаром", — зазначив Карлсон.

Пост Такера Карлсона Фото: Скриншот

Хто такий Такер Карлсон

Такер Свонсон Макнір Карлсон — американський телеведучий і політичний оглядач, відомий ультраконсервативними[en] поглядами, просуванням теорій змови, антивакцинаторства, виступами проти абортів, фемінізму, ЛГБТ і мігрантів.

Найбільшу популярність здобув як ведучий політичного ток-шоу "Tucker Carlson Tonight" на Fox News, яка виходила в етер з 2016-го по 2023-й рік.

У лютому 2024 року Карлсон записав інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, в якому російський лідер багато часу переповідав власні погляди на історію та заявив, що Україна — штучне державне утворення.

Нагадаємо, 15 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що не отримав "повного задоволення" від інтерв'ю Карлсону, оскільки очікував від американського журналіста на "гострі запитання", щоб "також гостро відповідати".

29 лютого Такер Карлсон заявив, що йому дуже не сподобалася вся та частина розмови з президентом РФ, у якій той намагався очорнити Україну.