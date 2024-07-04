Американский журналист Такер Карлсон заявил, что договорился об интервью с Зеленским

По словам Карлсона, главная цель интервью с Зеленским заключается в том, чтобы донести до американцев информацию о "конфликте", который полностью меняет позицию Соединенных Штатов в мире.

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Американский журналист Такер Карлсон, который в феврале 2024 года записал интервью с российским президентом Владимиром Путиным, анонсировал новое интервью — с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Карлсон сообщил в сети Х.

"Похоже, мы получили интервью с Зеленским. Мы пытались в течение двух лет, и с особой интенсивностью после интервью с Путиным в феврале", — написал Карлсон.

Он пояснил, что цель записи интервью с Зеленским заключается в том, чтобы донести до американцев крайне необходимую информацию о "конфликте", который полностью меняет позицию США в мире.

"Мы надеемся, что это (запись интервью, — ред.) произойдет вскоре", — отметил Карлсон.

Пост Такера Карлсона Фото: Скриншот

Кто такой Такер Карлсон

Такер Свонсон Макнир Карлсон — американский телеведущий и политический обозреватель, известный ультраконсервативными[en] взглядами, продвижением теорий заговора, антивакцинаторства, выступлениями против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов.

Наибольшую известность получил как ведущий политического ток-шоу "Tucker Carlson Tonight" на Fox News, которое выходило в эфир с 2016-го по 2023-й год.

В феврале 2024 года Карлсон записал интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором российский лидер много времени пересказывал собственные взгляды на историю и заявил, что Украина — искусственное государственное образование.

Напомним, 15 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что не получил "полного удовлетворения" от интервью Карлсону, поскольку ожидал от американского журналиста "острых вопросов", чтобы "также остро отвечать".

29 февраля Такер Карлсон заявил, что ему очень не понравилась вся та часть разговора с президентом РФ, в которой тот пытался очернить Украину.