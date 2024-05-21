Такер Карлсон після інтерв'ю з Путіним працевлаштувався на російське ТБ і наговорив про кліщів

Шоу стало спільним проєктом російського телеканалу та YouTube-каналу "Карлсон ТБ". Росіяни вже побачили перший випуск шоу.

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Стало відомо, чим зайнявся Такер Карлсон після інтерв'ю з російським президентом Володимиром Путіним — він почав вести своє шоу на російському телебаченні. Про це повідомляє російське видання News.RU.

Американський телеведучий, який раніше працював на телеканалі Fox News, облаштовується в російському інформаційному просторі — він став ведучим нового шоу TUCKER, яке почало виходити в ефірі телеканалу "Росія 24".

Шоу стало спільним проєктом російського телеканалу та YouTube-каналу "Карлсон ТБ". Росіяни вже побачили перший випуск шоу. Він був присвячений хворобі Лайма та кліщам. В ефірі шоу Карлсон говорив з експертом щодо поширення захворювання.

Нагадаємо, що 29 лютого стало відомо, що Такер Карлсон обурився через слова Путіна про Україну. Він назвав слова російського президента "найтупішими, що він чув". Карлсон визнав, що йому дуже не сподобалася вся та частина розмови з президентом РФ, у якій той намагався очорнити Україну.

Пізніше Путін заявив, що не отримав "повного задоволення" від інтерв'ю Карлсону. За словами президента РФ, він нібито чекав від американського медійника "гострих запитань", щоб "також гостро відповідати".