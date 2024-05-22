Тает на глазах: некогда пышная Кристина Агилера поразила поклонников худобой (фото, видео)

Кристина уверяет, что похудеть ей помогли диета и спорт, однако этим словам мало кто верит. Ее называют "ходячей рекламой Оземпика".

Related video

43-летняя певица Кристина Агилера, которая еще чуть больше года назад была довольно упитанной, похудела до неузнаваемости и продолжает терять вес. Подобные метаморфозы уже начинают пугать ее поклонников. Фанаты звезды опасаются, что такими темпами она может доиграться до анорексии, пишет Mail.Online.

Во время шоу в Мексике артистка продемонстрировала новую фигуру после потери 18 кг. Снимки с концерта, а также видео из-за кулис она опубликовала на своей странице в соцсети.

На фото Кристина позирует в облегающем черно-телесном боди, ботфортах и укороченнок красной кожаной куртке с меховыми рукавами и капюшоном.

Фото: Instagram/Christina Aguilera

Комментаторы поспешили оценить ее внешний вид.

"Пойте вместе со мной… "O-O-OZEMPIC", — прокомментировал один человек, имея в виду рекламный джингл Ozempic.

"Черт, она выглядит потрясающе! Я бы тоже хотел принимать Оземпик, как и все остальные, но боюсь побочных эффектов", "Я обожаю oh oh ozempic…", "Оземпик всех ужасно старит, но для нее это, честно говоря, творит чудеса. Она выглядит невероятно", "Лучший результат по Оземпику на сегодняшний день!", "Теперь я хочу Оземпик, она выглядит потрясающе", – пишут в публикациях с концерта Кристины.

Агилера много лет пыталась сбросить вес. Она посвятила себя здоровому, сбалансированному питанию и строгому режиму физических упражнений, что частично помогло ей похудеть, однако после рождения сына Макса в 2008 году певица набрала вес и безуспешно боролась с лишними килограммами много лет.

В 2010 году звезда немного похудела ради роли в фильме "Бурлеск", однако прзже на фоне развода с композитором Джорданом Брэтманом снова потеряла контроль над фигурой.

Несмотря на то, что сейчас Кристина уверяет всех, что преобразилась и постройнела благодаря правильному питанию и спорту, большинство диетологов скептически относятся к ее заверениям и уверены: все дело – в чудо-инъекциях, которыми уже успели воспользоваться многие звезды. Оземпик – это препарат для лечения захарного диабета второго типа, который, среди прочего, блокирует чувство голода. Именно этот эффект и поспешили оценить знаменитости.

Такой Агилера была в мае прошлого года

Ранее Фокус писал, что Опра Уинфри, похудевшая с Оземпиком, извинилась перед своей аудиторией за пропаганду диет.