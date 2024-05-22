Тане на очах: колись пишна Крістіна Агілера вразила шанувальників худорбою (фото, відео)

Крістіна запевняє, що схуднути їй допомогли дієта і спорт, проте цим словам мало хто вірить. Її називають "ходячою рекламою Оземпіка".

Related video

43-річна співачка Крістіна Агілера, яка ще трохи понад рік тому була доволі в тілі, схудла до невпізнання і продовжує втрачати вагу. Подібні метаморфози вже починають лякати її шанувальників. Фанати зірки побоюються, що такими темпами вона може догратися до анорексії, пише Mail.Online.

Під час шоу в Мексиці артистка продемонструвала нову фігуру після втрати 18 кг. Знімки з концерту, а також відео з-за лаштунків вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

На фото Крістіна позує в облягаючому чорно-тілесному боді, ботфортах і вкороченій червоній шкіряній куртці з хутряними рукавами і капюшоном.

Фото: Instagram/Christina Aguilera

Коментатори поспішили оцінити її зовнішній вигляд.

"Співайте разом зі мною... "O-O-OZEMPIC", — прокоментувала одна людина, маючи на увазі рекламний джингл Ozempic.

"Чорт, вона має приголомшливий вигляд! Я б теж хотів приймати Оземпік, як і всі інші, але боюся побічних ефектів", "Я обожнюю oh oh ozempic...", "Оземпік всіх жахливо старить, але для неї це, чесно кажучи, творить чудеса. Вона має неймовірний вигляд", "Найкращий результат по Оземпіку на сьогодні!", "Тепер я хочу Оземпік, вона має приголомшливий вигляд", — пишуть у публікаціях з концерту Крістіни.

Агілера багато років намагалася скинути вагу. Вона присвятила себе здоровому, збалансованому харчуванню і суворому режиму фізичних вправ, що частково допомогло їй схуднути, проте після народження сина Макса 2008 року співачка знову розповніла і безуспішно боролася із зайвими кілограмами багато років.

У 2010 році зірка трохи схудла заради ролі у фільмі "Бурлеск", проте пізніше на тлі розлучення з композитором Джорданом Бретманом знову втратила контроль над фігурою.

Попри те, що зараз Крістіна запевняє всіх, що змінилася і стала стрункішою завдяки правильному харчуванню і спорту, більшість дієтологів скептично ставляться до її запевнень і впевнені: вся річ у диво-ін'єкціях, якими вже встигли скористатися багато зірок. Оземпік — це препарат для лікування цукрового діабету другого типу, який, серед іншого, блокує відчуття голоду. Саме цей ефект і поспішили оцінити знаменитості.

Такою Агілера була в травні минулого року

Раніше Фокус писав, що Опра Вінфрі, яка схудла з Оземпіком, вибачилася перед своєю аудиторією за пропаганду дієт.