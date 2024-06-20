Не Оземпік: розкрито секрет стрімкого схуднення Кеті Перрі

Кеті Перрі, яка раніше спокійно ставилася до своєї ваги, тепер хвалиться дуже стрункою і підтягнутою фігурою.

Знімок, опублікований 39-річною американською співачкою Кеті Перрі разом з анонсом нової пісні викликав жваві обговорення в мережі. Річ у тім, що на зображенні, зробленому британським фотографом Джеком Бріджландом, вона позує в білому бікіні, демонструючи дуже струнку фігуру. У мережі поповзли чутки, що артистка за прикладом своїх зіркових колег вдалася до вживання Оземпіку. Однак у бесіді з Daily Mail інсайдери спростували цю інформацію і дали своє пояснення дивовижному перетворенню Перрі.

За їхніми словами, вона перейняла дієту і вправи свого 47-річного бойфренда Орландо Блума під час підготовки до випуску її першого альбому за чотири роки. Кеті відмовилася від оброблених харчових продуктів і обмежила споживання алкоголю.

"Вона любить гостру їжу, курячі нагетси і солодощі, але останнім часом вона стала більш дисциплінованою і вирішила дотримуватися дієти Орландо. Вона стала більше тренуватися, тому що хоче відіграти кілька концертів на підтримку свого майбутнього альбому, тож зараз саме час мати чудовий вигляд. Орландо був її правою рукою і допомагав їй. Вони їдять однаково і тренуються однаково. Вона відмовилася від напівфабрикатів і п'є менше. Вона мала неймовірний вигляд, тому що дотримується нового розпорядку дня", — підкреслив інформатор.

Він додав, що втрата ваги співачки не має нічого спільного з Оземпіком або іншими препаратами, які використовують для схуднення.

Орландо, у якого з Кеті спільна трирічна дочка Дейзі Дав, раніше поділився подробицями своєї дієти і режиму фізичних вправ:

"Я намагаюся дотримуватися збалансованої дієти — зелень і білки. Глютен змушує мене заснути. Що стосується тренувань, то я намагаюся все змішати. Тому я багато гуляю або їжджу на велосипеді. Або я намагаюся виконати кардіо з низькою частотою пульсу, а потім кілька разів — отримати високу частоту пульсу, якщо зможу. Я відійшов від справді важких ваг. Оскільки мені вже за 40, я більше думаю про довголіття".

Орландо Блум підтримував Кеті Перрі під час її боротьби із зайвими кілограмами

Перрі, яка зустрічається з британським актором з 2016 року після її розлучення з Расселом Брендом, раніше відкрито говорила про підтримку бодіпозитиву.

"Я знаю, що у мене пишні форми, я не входжу до вибірки, але я представляю безліч людей. Я хочу бути впізнаваною. Це дійсно важливо для мене, і при цьому я не збожеволію в цьому дивному експерименті над людьми, через який проходжу", — зізнавалася вона.

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