Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид въехали на лошадях на показ Vogue World в Париже (видео)

И Кендалл, и Джиджи с детства увлекаются верховой ездой, поэтому уверено чувствовали себя в седле.

Модное мероприятие Vogue World в Париже, посвященное спорту и 100-летию французской моды, собрало в этом году звезд первой величины и порадовало яркими перфомансами. Например, первыми на импровизированный подиум на Вандомской площади верхом на лошадях выехали Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид, пишет Vogue.

В течение части вечера, вдохновленной модой 1950-х годов, модели ходили по площади в культовых куртках Bar Jacket от Dior. Это модель, напоминающая куртки, которые носили наездники на соревнованиях по конкуру. Также были продемонстрированы другие образы, вдохновленные конным спортом, от Balmain, Thom Browne, Jean Paul Gaultier, Maison Margiela и других.

Дженнер и Хадид, которые с детства обожают верховую езду, были одеты в куртки, брюки и ботинки из коллекции Hermès осень 2024 года. Их андалузские скакуны, семилетний Джанго (темный) и девятилетний Напо (серый), также были экипированы французским домом моды: ярко-оранжевые подушечки для седел и соответствующие накидки и гетры.Также их попоны были украшены фирменными шарфами бренда.

Накануне показа супермодели имели возможность встретиться со своими лошадьми перед большим показом и немного узнать об их прошлом. Оба скакуна родом из Эвре, живописной коммуны в Нормандии, где они живут в сарае возле кабаре Le Manège de Tilly.

Его основатель и менеджер Фредерик Муке выращивает и тренирует обеих лошадей с трехлетнего возраста и использует их в представлениях один или два раза в месяц. Этот регулярный опыт работы с шумом и большой толпой сделал их подходящими для модного шоу Vogue World: Париж, не говоря уже о том, что Валери Шаванон, давний дрессировщик и координатор животных, которая работала консультантом на воскресном мероприятии, ранее работала с Напо в рекламе Dior.

Ранее Фокус писал, что Кэти Перри прошлась по Вандомской площади в очень дерзком платье.