По дороге в Карпаты: украинский город, который "застыл" во времени, поражает красотой (фото)
Путешественник Вадим Гринько, который часто путешествует по Украине, показал уникальный городок, где стоит побывать туристам. Там очень уютно, аутентично, вкусно и недорого. Однако многие, не зная этого, просто проезжают мимо.
Городок Кременец, что в Тернопольской области, не заслуженно обделяют вниманием туристы по дороге в Карпаты. В населенном пункте все необходимое для отдыха, к тому же там функционирует железнодорожная станция, поэтому доехать можно и на поезде. Чем интересна эта локация, — читайте в материале Фокуса.
Город застыл во времени
"Вы 100% проезжали этот город на машине дороги в Карпаты и точно проезжали мимо. Хотя здесь есть то, чего не найдете больше нигде в Украине. Это город Кременец, знаменитый роскошным замком", — рассказывает Вадим.
Замок, по его словам, разрушили еще во времена казачества и так никто и не отстраивал. Но оттуда открывается потрясающий вид на город.
"В Креманце единственная в Украине санная трасса и, говорят, хороший ботанический сад. Когда спуститесь вниз, обязательно пообедайте с видом на замковую гору. 800 грн на двоих. Советую попробовать гречневые вареники — это фирменное блюдо Кременца", — отмечает он.
В комментариях зрители подтверждают, что туда стоит заехать.
- "Кременец очень красивый. Туда бы немного инвестиций и был бы вообще невероятный город. А еще там так много церквей на центральной улице";
- "А борщ с вишнями пробовали? Это тоже визитное блюдо этого города";
- "Кременец — это любовь. Ботанический сад, гора Бона, девичьи скалы".
"Главное с высокого замка не ехать в сторону Киева по навигатору, лучше вернитесь той же дорогой. Там не то, что нет дороги, там нет ничего, спуск занял около 40 мин, ситуация ни вперед, ни назад", — советует еще один путешественник.
