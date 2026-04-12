По дороге в Карпаты: украинский город, который "застыл" во времени, поражает красотой (фото)

Путешественник Вадим Гринько, который часто путешествует по Украине, показал уникальный городок, где стоит побывать туристам. Там очень уютно, аутентично, вкусно и недорого. Однако многие, не зная этого, просто проезжают мимо.

Городок Кременец, что в Тернопольской области, не заслуженно обделяют вниманием туристы по дороге в Карпаты. В населенном пункте все необходимое для отдыха, к тому же там функционирует железнодорожная станция, поэтому доехать можно и на поезде. Чем интересна эта локация, — читайте в материале Фокуса.

Город застыл во времени

"Вы 100% проезжали этот город на машине дороги в Карпаты и точно проезжали мимо. Хотя здесь есть то, чего не найдете больше нигде в Украине. Это город Кременец, знаменитый роскошным замком", — рассказывает Вадим.

Ботанический сад в Кременце Фото: TikTok

Замок, по его словам, разрушили еще во времена казачества и так никто и не отстраивал. Но оттуда открывается потрясающий вид на город.

"В Креманце единственная в Украине санная трасса и, говорят, хороший ботанический сад. Когда спуститесь вниз, обязательно пообедайте с видом на замковую гору. 800 грн на двоих. Советую попробовать гречневые вареники — это фирменное блюдо Кременца", — отмечает он.

Храм в Кременце Фото: TikTok

В комментариях зрители подтверждают, что туда стоит заехать.

"Кременец очень красивый. Туда бы немного инвестиций и был бы вообще невероятный город. А еще там так много церквей на центральной улице";

"А борщ с вишнями пробовали? Это тоже визитное блюдо этого города";

"Кременец — это любовь. Ботанический сад, гора Бона, девичьи скалы".

Вадим Гринько советует посетить Кременец Фото: TikTok

"Главное с высокого замка не ехать в сторону Киева по навигатору, лучше вернитесь той же дорогой. Там не то, что нет дороги, там нет ничего, спуск занял около 40 мин, ситуация ни вперед, ни назад", — советует еще один путешественник.

