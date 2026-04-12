Дорогою у Карпати: українське місто, яке "застигло" у часі, вражає красою (фото)

Мандрівник Вадим Грінько, який часто подорожує Україною, показав унікальне містечко, де варто побувати туристам. Там дуже затишно, автентично, смачно і недорого. Однак багато хто, не знаючи цього, просто проїжджає повз.

Містечко Кременець, що в Тернопільській області, не заслужено обділяють увагою туристи дорогою у Карпати. У населеному пункті все необхідне для відпочинку, до того ж там функціонує залізнична станція, тож доїхати можна і потягом. Чим цікава ця локація, — читайте у матеріалі Фокусу.

Місто застигло в часі

"Ви 100% проїжджали це місто на машині дороги в Карпати і точно проїжджали повз. Хоча тут є те, чого не знайдете більше ніде в Україні. Це місто Кременець, знамените розкішним замком", — розповідає Вадим.

Ботанічний сад у Кременці

Замок, за його словами, зруйнували ще в часи козацтва і так ніхто й не відбудовував. Але звідти відкривається приголомшливий краєвид на місто.

"У Креманці єдина в Україні санна траса і, кажуть, хороший ботанічний сад. Коли спуститись вниз, обов'язково пообідайте з краєвидом на замкову гору. 800 грн на двох. Раджу спробувати гречані вареники — це фірмова страва Кременця", — зазначає він.

Храм у Кременці

У коментарях глядачі підтверджують, що туди варто заїхати.

"Кременець дуже красивий. Туди б трішки інвестицій і було б взагалі неймовірне місто. А ще там так багато церков на центральній вулиці";

"А борщ з вишнями пробували? Це теж візитна страва цього міста";

"Кременець — то любов. Ботанічний сад, гора Бона, дівочі скелі".

Вадим Грінько радить відвідати Кременець

"Головне з високого замку не їхати в сторону Києва по навігатору, краще поверніться тією ж дорогою. Там не те, що нема дороги, там нема нічого, спуск зайняв близько 40 хв, ситуація ні вперед, ні назад", — радить ще один мандрівник.

