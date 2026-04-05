"За межею бідності": як насправді живуть мільйони людей в США (фото)

Сергій Тертишній вражений від реальності, в якій живуть мільйони американців на півдні країни. Багато хто вважає, що люди там забезпечені, але це далеко не завжди відповідає дійсності.

Українець опублікував коротке відео, продемонструвавши неблагополучні пейзажі. Серед іншого у поле зору чоловіка потрапили мобільні будинки, де живуть малозабезпечені люди, а також занедбані двори, порослі травою. Більше про його розповідь, — у публікації Фокусу.

"Чомусь ніхто не хоче показувати таку Америку в Південній Кароліні — це дуже великий відсоток таких будинків та районів", — зазначає в описі до відео емігрант.

Чоловік стверджує, що в таких умовах живе велика частка мешканців штату — близько 30%.

Живуть за межею бідності

"Отакі умови життя. Люди ось так живуть — за межею бідності. Все зруйноване. Ось такі машини на задньому дворі чи це центральний… Отака реальна Америка", — ділиться він.

Сергій показав скромні будинки в США

Мовляв, у мережі часто розхвалюють життя в США, але реальність не завжди відповідає очікуванням. Особливо, якщо мовиться про провінційні регіони, де важко знайти високооплачувану роботу.

"Коли тобі розказують про Південну Кароліну. Який це класний штат, які класні умови та ціни, то завжди май на увазі, що за цим всім красивим є ще багато речей, які вже ніколи не перебудуються", — стверджує блогер.

Що пишуть люди?

У коментарях зі сказаним погодилися не всі.

"Якщо тобі не подобається Королайна, то повертайся назад до України", — написала одна глядачка.

Інша додала: "При чому тут Америка? Звісно всюди є люди які живуть бідно, і половина з них тому що не хочуть працювати". Ще хтось поцікавився не без сарказму: "А ти чого туди приперся?".

Інші відгуки:

"Живу в такому вже 4-й рік. Мені кайф!";

"Такі будинки є скрізь по всій Америці, та й взагалі всюди є люди, які живуть бідно. Але Південна Кароліна справді класний штат: з прекрасними, працьовитими людьми і лояльними законами. Живу тут три роки, і найбільша моя мрія залишитись тут назавжди!";

"Дякую, колись і я показувала справжню Америку, то місцеві українці зробили зауваження, що ми не приїжджаємо в Україну і не знімаємо всі мінуси. Трохи образливо було, що забанили такий мій контент. Але треба ж бути справжнім, чи не так?".

