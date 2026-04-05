"За чертой бедности": как на самом деле живут миллионы людей в США (фото)

Сергей Тертышний поражен реальностью, в которой живут миллионы американцев на юге страны. Многие считают, что люди там обеспечены, но это далеко не всегда соответствует действительности.

Украинец опубликовал короткое видео, продемонстрировав неблагополучные пейзажи. Среди прочего в поле зрения мужчины попали мобильные дома, где живут малообеспеченные люди, а также заброшенные дворы, поросшие травой. Больше о его рассказе — в публикации Фокуса.

"Почему-то никто не хочет показывать такую Америку в Южной Каролине — это очень большой процент таких домов и районов", — отмечает в описании к видео эмигрант.

Мужчина утверждает, что в таких условиях живет большая доля жителей штата — около 30%.

Живут за чертой бедности

"Вот такие условия жизни. Люди вот так живут — за чертой бедности. Все разрушено. Вот такие машины на заднем дворе или это центральный... Вот такая реальная Америка", — делится он.

Сергей показал скромные дома в США Фото: Instagram

Мол, в сети часто расхваливают жизнь в США, но реальность не всегда соответствует ожиданиям. Особенно, если речь идет о провинциальных регионах, где трудно найти высокооплачиваемую работу.

"Когда тебе рассказывают о Южной Каролине. Какой это классный штат, какие классные условия и цены, то всегда имей в виду, что за этим всем красивым есть еще много вещей, которые уже никогда не перестроятся", — утверждает блогер.

Что пишут люди?

В комментариях со сказанным согласились не все.

"Если тебе не нравится Королайна, то возвращайся обратно в Украину", — написала одна зрительница.

Комментарии людей в комментариях Фото: Instagram

Другая добавила: "При чем здесь Америка? Конечно везде есть люди которые живут бедно, и половина из них потому что не хотят работать". Еще кто-то поинтересовался не без сарказма: "А ты чего туда приперся?".

Другие отзывы:

"Живу в таком уже 4-й год. Мне кайф!";

"Такие дома есть везде по всей Америке, да и вообще везде есть люди, которые живут бедно. Но Южная Каролина действительно классный штат: с прекрасными, трудолюбивыми людьми и лояльными законами. Живу здесь три года, и самая большая моя мечта остаться здесь навсегда!";

"Спасибо, когда-то и я показывала настоящую Америку, то местные украинцы сделали замечание, что мы не приезжаем в Украину и не снимаем все минусы. Немного обидно было, что забанили такой мой контент. Но надо же быть настоящим, не так ли?".

