"За чертой бедности": как на самом деле живут миллионы людей в США (фото)
Сергей Тертышний поражен реальностью, в которой живут миллионы американцев на юге страны. Многие считают, что люди там обеспечены, но это далеко не всегда соответствует действительности.
Украинец опубликовал короткое видео, продемонстрировав неблагополучные пейзажи. Среди прочего в поле зрения мужчины попали мобильные дома, где живут малообеспеченные люди, а также заброшенные дворы, поросшие травой. Больше о его рассказе — в публикации Фокуса.
"Почему-то никто не хочет показывать такую Америку в Южной Каролине — это очень большой процент таких домов и районов", — отмечает в описании к видео эмигрант.
Мужчина утверждает, что в таких условиях живет большая доля жителей штата — около 30%.
Живут за чертой бедности
"Вот такие условия жизни. Люди вот так живут — за чертой бедности. Все разрушено. Вот такие машины на заднем дворе или это центральный... Вот такая реальная Америка", — делится он.
Мол, в сети часто расхваливают жизнь в США, но реальность не всегда соответствует ожиданиям. Особенно, если речь идет о провинциальных регионах, где трудно найти высокооплачиваемую работу.
"Когда тебе рассказывают о Южной Каролине. Какой это классный штат, какие классные условия и цены, то всегда имей в виду, что за этим всем красивым есть еще много вещей, которые уже никогда не перестроятся", — утверждает блогер.
Что пишут люди?
В комментариях со сказанным согласились не все.
"Если тебе не нравится Королайна, то возвращайся обратно в Украину", — написала одна зрительница.
Другая добавила: "При чем здесь Америка? Конечно везде есть люди которые живут бедно, и половина из них потому что не хотят работать". Еще кто-то поинтересовался не без сарказма: "А ты чего туда приперся?".
Другие отзывы:
- "Живу в таком уже 4-й год. Мне кайф!";
- "Такие дома есть везде по всей Америке, да и вообще везде есть люди, которые живут бедно. Но Южная Каролина действительно классный штат: с прекрасными, трудолюбивыми людьми и лояльными законами. Живу здесь три года, и самая большая моя мечта остаться здесь навсегда!";
- "Спасибо, когда-то и я показывала настоящую Америку, то местные украинцы сделали замечание, что мы не приезжаем в Украину и не снимаем все минусы. Немного обидно было, что забанили такой мой контент. Но надо же быть настоящим, не так ли?".
Больше интересных историй
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинка, которую зовут Людмила, поделилась собственным опытом приобретения недвижимости в Испании. Женщина раскрыла скрытые расходы, о которых часто молчат блогеры в сети.
- Лиза вернулась домой из Норвегии. За три месяца она заметила несколько существенных отличий родной страны.
Женщина по имени Руслана вернулась из Германии в Украину, ведь не виделась с мамой и не была в родном Чернигове два года. В TikTok она показала, как добиралась на родину, чтобы сделать родному человеку сюрприз на день рождения.