Рай став пеклом: українка опинилась на острові посеред океану з одним рюкзаком (фото)

Фотографка Анастасія Іванова вирішила відпочити на Балі, що в Індонезії. Однак райський куточок обернувся для неї справжнім пеклом. Вона зіштовхнулась з цілою низкою неприємностей.

Дівчина сподівалась, що затишний курорт посеред океану допоможе їй в психологічній реабілітації. Вона тривалий час боролася з панічними атаками і тривожністю, тож зміна клімату та зближення з природою мали допомогти. Однак все пішло не за планом. Що з нею сталося, — читайте у матеріалі Фокусу.

Через два тижні острівного життя українка відчула, що дуже сильно хоче повернутися додому. Вона почала сумувати за їжею, сім’єю, затишком та менталітетом.

Фотографка Анастасія Іванова вирішила відпочити на Балі Фото: TikTok

"Відчуття суму за домом мене дуже сильно огортає. І добиває той факт, що на Балі життя мені прямо не подобається. Мені тут не комфортно, не класно, не круто. Постійно щось відбувається – якісь негативні ситуації", — розповідає вона.

Дівчина відчуває себе не у своїй тарілці, мовляв, ніби живе у гуртожитку, де все тимчасово. У неї вкрали телефон, а також почались проблеми зі здоров’ям.

"Я вдома дуже сильно вигоріла від цієї тривожності, лежала вдома у хандрі від цього всього… Приїхала сюди і зрозуміла: я хочу додому. Навіть, якщо там шахеди, ракети, комендантська, оце все відбувається. Може, це і було потрібно", — підсумувала вона.

