Борщ, голубці, сирники: іноземець розірвав мережу реакцією на українську кухню

Блогер Вільям Сереметіс влаштував гастрономічний челендж. Щодня він куштує страви різних народів світу й ділиться своїми смаковими враженнями. Нещодавно дійшла черга й до української кухні.

Вільям Сереметіс із Лос-Анджелеса (США), який має 1,4 млн підписників у TikTok, розширив свої гастрономічні горизонти й скуштував найпопулярніші страви української кухні. Від завітав до місцевого закладу Mom Please з національним меню й розповів глядачам, що саме йому сподобалося найбільше. Про його досвід, — читайте у публікації Фокусу.

Українські страви

Дорогою до закладу Вільям слухав в авто безсмертний хіт Олега Скрипки "Весна". Згодом блогер замовив найвідоміші у світі українські страви: закуски, десерти, а також напої. Після цього він показав на камеру свій обід: борщ, сало з чорним хлібом, сіллю і зеленою цибулею, голубці зі сметаною, бублики з варенням, а також квас.

Вільям Сереметіс оцінив український борщ Фото: TikTok

"Що для тебе означає бути українкою? Чим ти найбільше пишаєшся?" — запитав Сереметіс у працівниці закладу, яку звуть Марина. Вона відповіла, що насамперед це незалежність, хоробрість і свобода бути собою.

"О Боже, — вигукнув блогер, скоштувавши голубці зі сметаною. — Це неймовірно!". Далі він налив собі квасу, який нагадав йому щось середнє між пивом і соєвим соусом, після чого перейшов до борщу з салом, який назвав супом з буряком і яловичиною. "Трясця!" — додав автор відео, спробувавши кілька ложок.

Блогеру сподобались голубці Фото: TikTok

Сереметіс також дуже сподобався десерт — сирники з варенням і ягодами, а також напій — трав’яний час під назвою Ginger tea з імбиром, лимоном та медом.

Факти про Україну

Перелічуючи найвідоміші факти про Україну він згадав про географічний центр Європи, експорт зерна, найглибшу у світі станцію метро і традиційний одяг — вишиванку. На завершення чоловік сказав кілька слів українською мовою: "Привіт", "Вибачте", "Дуже приємно познайомитися".

Сереметіс був здивований, наскільки смачна українська кухня Фото: TikTok

"Вільяме, величезне спасибі за те, що завітав до Mom, Please і поділився з глядачами таким чудовим відео. Нам дуже сподобалася твоя енергія та те, як ти зумів передати страви, атмосферу й дух нашого закладу. Це справді дуже багато для нас значить. Сподіваємося, що незабаром знову зможемо тебе побачити", — написали представники закладу в коментарях.

Вільям також спробував сирники з варенням та ягодами Фото: TikTok

"Дуже дякую за запрошення!" — відповів їм автор відео.

