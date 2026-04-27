Борщ, голубцы, сырники: иностранец разорвал сеть реакцией на украинскую кухню

Блогер Уильям Сереметис устроил гастрономический челлендж. Ежедневно он пробует блюда разных народов мира и делится своими вкусовыми впечатлениями. Недавно дошла очередь и до украинской кухни.

Уильям Сереметис из Лос-Анджелеса (США), который имеет 1,4 млн подписчиков в TikTok, расширил свои гастрономические горизонты и попробовал самые популярные блюда украинской кухни. От посетил местное заведение Mom Please с национальным меню и рассказал зрителям, что именно ему понравилось больше всего. О его опыте, — читайте в публикации Фокуса.

Украинские блюда

По дороге в заведение Уильям слушал в авто бессмертный хит Олега Скрипки "Весна". Позже блогер заказал самые известные в мире украинские блюда: закуски, десерты, а также напитки. После этого он показал на камеру свой обед: борщ, сало с черным хлебом, солью и зеленым луком, голубцы со сметаной, бублики с вареньем, а также квас.

Уильям Сереметис оценил украинский борщ Фото: TikTok

"Что для тебя значит быть украинкой? Чем ты больше всего гордишься?" — спросил Сереметис у работницы заведения, которую зовут Марина. Она ответила, что прежде всего это независимость, храбрость и свобода быть собой.

"О Боже, — воскликнул блогер, отведав голубцы со сметаной, — Это невероятно!". Далее он налил себе кваса, который напомнил ему что-то среднее между пивом и соевым соусом, после чего перешел к борщу с салом, который назвал супом со свеклой и говядиной. "Черт!" — добавил автор видео, попробовав несколько ложек.

Блогеру понравились голубцы Фото: TikTok

Сереметис также очень понравился десерт — сырники с вареньем и ягодами, а также напиток — травяной час под названием Ginger tea с имбирем, лимоном и медом.

Факты об Украине

Перечисляя самые известные факты об Украине он вспомнил о географическом центре Европы, экспорте зерна, самой глубокой в мире станции метро и традиционной одежде — вышиванке. В завершение мужчина сказал несколько слов на украинском языке: "Привет", "Извините", "Очень приятно познакомиться".

Сереметис был удивлен, насколько вкусная украинская кухня Фото: TikTok

"Уильям, огромное спасибо за то, что посетил Mom, Please и поделился со зрителями таким замечательным видео. Нам очень понравилась твоя энергия и то, как ты сумел передать блюда, атмосферу и дух нашего заведения. Это действительно очень много для нас значит. Надеемся, что вскоре снова сможем тебя увидеть", — написали представители заведения в комментариях.

Уильям также попробовал сырники с вареньем и ягодами Фото: TikTok

"Большое спасибо за приглашение!" — ответил им автор видео.

