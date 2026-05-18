Українка виграла відпочинок у Єгипет завдяки пачці чипсів

Українка Вікторія виграла омріяну відпустку на морі завдяки звичайній пачці чипсів. Організатори розіграшу повністю оплатили дівчині авіаквитки та проживання в готелі за системою все включено, перетворивши випадковий перекус на реальну подорож.

Головним призом став туристичний ваучер на суму п'ять тисяч злотих, що еквівалентно приблизно шістдесяти тисячам гривень. Про це дівчина, відома під ніком foxi.viktoria, розповіла в Instagram.

Цей сертифікат давав переможниці повну свободу вибору країни, тому Вікторія тривалий час вагалася між відпочинком на іспанському острові Тенерифе та туристичним Єгиптом. Зрештою дівчина обрала саме єгипетські курорти, оскільки ніколи раніше там не була і прагнула гарантованого сонячного тепла.

Виграшна путівка була розрахована на двох осіб, хоча за правилами акції переможець мав право вирушити в мандрівку й самостійно. Організатори взяли на себе всі ключові витрати, включаючи переліт в обидва боки та проживання. Водночас додаткові розваги, такі як дайвінг-сафарі чи інші екскурсії, дівчина оплачувала за власний кошт, оскільки особисті кишенькові витрати не покривалися умовами конкурсу.

