Украинка выиграла отдых в Египет благодаря пачке чипсов

Украинка Виктория выиграла желанный отпуск на море благодаря обычной пачке чипсов. Организаторы розыгрыша полностью оплатили девушке авиабилеты и проживание в отеле по системе все включено, превратив случайный перекус в реальное путешествие.

Главным призом стал туристический ваучер на сумму пять тысяч злотых, что эквивалентно примерно шестидесяти тысячам гривен. Об этом девушка, известная под ником foxi.viktoria, рассказала в Instagram.

Этот сертификат давал победительнице полную свободу выбора страны, поэтому Виктория долгое время колебалась между отдыхом на испанском острове Тенерифе и туристическим Египтом. В конце концов девушка выбрала именно египетские курорты, поскольку никогда раньше там не была и стремилась к гарантированному солнечному теплу.

Выигрышная путевка была рассчитана на двух человек, хотя по правилам акции победитель имел право отправиться в путешествие и самостоятельно. Организаторы взяли на себя все ключевые расходы, включая перелет в обе стороны и проживание. В то же время дополнительные развлечения, такие как дайвинг-сафари или другие экскурсии, девушка оплачивала за свой счет, поскольку личные карманные расходы не покрывались условиями конкурса.

