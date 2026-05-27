В некоторых странах можно найти довольно бюджетные варианты, где апартаменты для двоих стоят до 10 000 грн за 6 ночей.

Летний отдых у моря не обязательно должен стоить как годовая зарплата в Украине. Даже в 2026 году туристы могут найти направления, где относительно недорогими остаются отели, питание, напитки и местный транспорт. Фокус исследовал предложения туристических сервисов и выяснил, в каких странах этим летом можно дешевле всего отдохнуть у моря.

Где этим летом дешевле всего остановиться у моря

Выбирая страну для отдыха нужно понимать, что приведенные ниже цены касаются только проживания. К общему бюджету поездки нужно отдельно добавить расходы на дорогу, местный транспорт, питание, напитки и развлечения.

Черногория

Черногория в последние годы стала одним из самых популярных направлений для летнего отдыха у моря. Страна привлекает туристов сочетанием Адриатического побережья, горных пейзажей, каньонов и старинных городов. При этом цены на жилье здесь остаются относительно доступными, особенно если сравнивать с другими популярными курортами Европы.

В Черногории арендовать дом на двоих можно до 30 000 грн

По данным онлайн-платформы Booking, недельный отдых для двоих в Черногории в июне может стоить от 4 634 грн за аренду небольшого домика. Впрочем, конечная цена зависит от:

города;

типа жилья;

близости к морю;

исторического центра;

периода бронирования.

Среди главных курортных направлений Черногории: Котор, Бар, Тиват, Херцег-Новый, Будва, Пераст и Свети-Стефан. Самым дорогим из них оказался Пераст, где аренда домиков там стартует примерно от 40 240 грн за неделю отдыха. Именно поэтому этот город не включили в сравнительную таблицу бюджетных вариантов. Зато Фокус проанализировал стоимость отелей и отдельных домиков в других городах страны. В таблице приведены наиболее распространенные цены за 6 ночей для двух человек.

Самый бюджетный отдых на море в 2026 году Фото: Фокус

Албания

Среди бюджетных направлений для летнего отдыха у моря туристы все чаще выбирают и Албанию. Страна привлекает прозрачной бирюзовой водой, живописными пейзажами и ценами. Главными морскими направлениями считаются Дуррес, Влера и Саранда.

В Дурресе стоимость апартаментов стартует от 7 208 грн за 6 ночей для двух человек. В эту сумму может входить частная парковка. Туристам, которые ищут жилье ближе к морю, придется заплатить немного больше, ведь двухместный номер в отеле недалеко от пляжа стоит от 7 785 грн за 6 ночей.

В целом Дуррес имеет достаточно широкий выбор бюджетного жилья. Фокусу удалось найти более 30 предложений апартаментов стоимостью до 14 000 грн за 6 ночей для двоих.

Еще более дешевые варианты можно найти во Влере. Там цены на апартаменты стартуют от 6 024 грн за 6 ночей. Больше всего предложений в этом курортном городе стоят около 7 500 грн, а часть апартаментов имеет вид на море.

Саранда также предлагает немало бюджетных вариантов для отдыха у моря. Самое дешевое жилье здесь можно найти от 5 869 грн за 6 ночей. В то же время туристам стоит внимательно читать условия бронирования, потому что в некоторых случаях по низкой цене могут предлагать номера с общей ванной комнатой или кухней. Также среди самых дешевых вариантов могут попадаться хостелы, где придется жить в одной комнате с другими людьми — иногда до 10 человек.

В Саранда цены на жилье стартуют от 5 869 грн за 6 ночей

Для тех, кто хочет отдельное жилье, цены в Саранде стартуют примерно от 7 723 грн за 6 ночей. Такая стоимость является достаточно распространенной среди различных отелей. Отдельные дома стоят дороже — от 8 131 грн, а больше всего предложений встречается в пределах 11 121 грн за 6 ночей для двоих.

Отдохнуть летом у моря без значительных затрат вполне реально. В то же время стоит помнить, что самая низкая цена не всегда гарантирует комфортные условия проживания.

