Жара в Украине: городские пляжи в Одессе и Киеве переполнены отдыхающими (видео)

Жаркая погода привела к тому, что украинцы отправились на пляжи, чтобы освежиться, несмотря на воздушные тревоги. А Минздрав опубликовал список безопасных пляжей в Украине.

В сети появились видео переполненных пляжей в Одессе, Киеве и Кировоградской области. Между тем Министерство здравоохранения Украины обнародовало список безопасных пляжей в Украине, составленный по результатам проверок, проведенных с 11 по 17 июня.

В Одессе на пляжах полно людей

Проверки показали, что большинство исследованных водоемов соответствуют санитарным нормам, однако в нескольких регионах купание пока не рекомендуется.

По данным Минздрава, из 106 проб воды, отобранных в пределах официальных пляжных зон, пять не соответствовали санитарным нормам по микробиологическим показателям. Это составляет 4,7 % от общего числа исследований.

Відео дня

По состоянию на 18 июня вода на пляжах в ряде регионов Украины признана безопасной для купания. Так, в Киеве разрешено купаться на популярных пляжах "Венеция", "Радуга", "Чорторий" в парке "Муромец" и на других.

Официально некоторые пляжи не открыты в Житомирской, Ивано-Франковской и ещё нескольких областях Украины. Кроме того, на некоторых пляжах купание запретили местные органы государственной власти, в том числе в нескольких популярных местах отдыха в Одессе. Полный список опубликовало Министерство здравоохранения.

Пляжи в Киевской области переполнены людьми

В связи с введением военного положения и сложившейся ситуацией с безопасностью в 2026 году зоны отдыха и оздоровления на водных объектах не будут открываться в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

В Минздраве призвали отдыхать только в специально отведенных местах для купания и следить за обновлениями информации о качестве воды, ведь погодные условия могут влиять на её безопасность.

Напомним, ранее "Фокус" уже писал о том, на каких пляжах Одессы разрешено купаться.

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