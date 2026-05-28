Дощі майже по всій Україні та +4 вночі: синоптики розповіли, чи повернеться тепло в червні

Наприкінці травня в Україні переважатиме прохолодна та волога погода із дощами та сильним вітром, однак уже на початку червня синоптики прогнозують поступове повернення тепла. Водночас перший місяць літа очікується не лише теплішим за норму, а й доволі дощовим у більшості регіонів країни.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко, найближчими днями в Україні збережеться свіже повітря та помірно низька температура. За її словами, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +13…+17 градусів, а у південних областях та на Закарпатті температура підніматиметься до +17…+20 градусів.

При цьому ночі залишатимуться холодними — температура повітря коливатиметься в межах +4…+11 градусів. Через це синоптикиня радить не нехтувати теплішим одягом у ранкові години.

За її прогнозом, у четвер, 29 травня, опади накриють майже всю територію України. Разом із дощами утримається і сильний північно-західний вітер, який місцями буде рвучким.

Погода у Києві 29 травня — що прогнозують

У столиці також прогнозують нестійку погоду. У Києві протягом дня можливі періодичні дощі, а температура повітря становитиме близько +15 градусів. Крім того, місто перебуватиме під впливом сильного північно-західного вітру.

Втім, уже з перших днів червня погодна ситуація почне змінюватися. Зокрема, Наталка Діденко наголосила, що з початком літа в Україну поступово повернеться тепліша погода.

Якою буде погода в Україні на початку червня — прогноз

Тим часом синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі "УНІАН" повідомив, що червень загалом очікується теплим, хоча й з великою кількістю опадів. За його словами, середня температура повітря упродовж місяця прогнозується на рівні +19…+23 градусів. У Карпатах та Кримських горах показники будуть дещо нижчими — +16…+20 градусів.

Синоптик пояснив, що вже на початку червня на територію України почне впливати циклон, який надходитиме із західної частини Європи. Саме він спричинить короткочасні дощі у більшості областей, а подекуди й грози.

Водночас циркуляція повітряних мас у межах циклону сприятиме надходженню теплого повітря з південних напрямків, і через це температура повітря поступово зростатиме. За прогнозом Івана Семиліта, у ніч на 1 червня температура становитиме +9…+15 градусів, а вдень повітря прогріватиметься вже до +22 градусів.

Окрім цього, у червні в Україні очікують чималу кількість опадів. За попередніми прогнозами, у більшості областей може випасти від 49 до 90 міліметрів опадів, а у Карпатах — до 171 міліметра. Загалом це відповідатиме 80-120% кліматичної норми.

А от у Києві на початку літа, 1 та 2 червня, вдень прогнозують короткочасні дощі та можливі грози. У нічні години температура становитиме близько +10…+15 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +20…+22 градусів.

Раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань повідомляв, що цього тижня в атмосфері відбувається зміна погодних процесів — тепле повітря поступається значно холоднішому. За його словами, температура може знизитися на 4–6 градусів, а погодні умови більше нагадуватимуть кінець квітня, ніж завершення травня.

Також Фокус писав, що на Європу насувається потужна хвиля аномальної спеки, яка охопить одразу кілька країн і може принести температурні рекорди, зокрема у Великій Британії, Франції та Іспанії. Водночас в Україні очікується зовсім інша синоптична ситуація — замість спеки до країни надходитиме прохолодніше повітря зі Скандинавії