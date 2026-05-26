"Мерзлякам — приготуватися": напередодні літа в Україні похолодає та повернуться дощі, — Діденко

В Україні наприкінці травня очікується різка зміна погодних умов — країну накриє вітряна та дощова погода з грозами, після чого прийде відчутне похолодання. Синоптики попереджають про штормові пориви вітру, локально небезпечні явища та зниження температури, яке більше нагадуватиме кінець квітня, ніж кінець весни.

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram повідомила, що в середу, 27 травня, через територію України проходитиме атмосферний фронт хвильового типу, який принесе нестійку погоду майже в усі регіони країни.

Температурний фон залишиться нерівномірним: найтепліше буде на півдні та південному заході, де повітря прогріється до +25…+28 градусів. Натомість у північних та східних областях — Харківській, Полтавській, Сумській та Луганській — очікується значно прохолодніша погода, у межах +17…+21 градуса. На решті території температура становитиме близько +20…+23 градусів.

Прогноз погоди в Україні 27 травня Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода в Києві 27 травня — що прогнозують синоптики

У Києві в середу прогнозується нестійка погода з дощем і сильним вітром північно-західного напрямку, пориви якого можуть сягати 15–20 м/с. Денна температура в столиці становитиме приблизно +21 градус.

Відео дня

Як уточнила Діденко, починаючи з четверга, синоптики прогнозують помітне похолодання по всій Україні. Денна температура повітря опуститься до +12…+18 градусів, а прохолодна повітряна маса утримається щонайменше до кінця тижня. Водночас на початку червня очікується поступове повернення теплішої погоди.

Про зміну погодного сценарію також повідомив начальник Черкаський обласний центр з гідрометеорології Віталій Постригань. За його словами, цього тижня в атмосфері відбувається перехід від теплого режиму до значно холоднішого, а температурні показники можуть знизитися на 4–6 градусів і відповідатимуть радше показникам кінця квітня.

Він уточнив, що у середу, 27 травня, Україну перетне активний холодний фронт із північного заходу. Це призведе до короткочасних грозових дощів, місцями можливого граду та шквалистого посилення вітру до 17–22 м/с. У нічний час температура становитиме +10…+15 градусів, удень — у межах +20…+25.

У четвер, 28 травня, погодну ситуацію формуватиме тилова частина циклону, через що в країну продовжить надходити холодне повітря арктичного походження зі Скандинавії. У цей період очікуються періодичні дощі та грози, а температура знизиться ще більше: вночі до +5…+10 градусів, удень — до +13…+18. Додатковим фактором дискомфорту стане посилений північно-західний вітер.

Ба більше, у період 29–31 травня утримається нестійка та прохолодна погода з періодичними опадами та грозами. Зокрема, вночі прогнозують +5…+10 градусів, удень — +15…+20.

Метеорологічні явища 27 травня — де буде небезпечно в середу

Окремо Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища 27 травня. По всій країні очікуються пориви вітру 15–20 м/с, а в центральних, південних областях та на Прикарпатті можливі грози. Оголошено жовтий рівень небезпеки. У відомстві зазначають, що така погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на безпеку дорожнього руху.

Де в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища 27 травня Фото: Укргідрометцентр

Раніше Діденко попереджала, що новий тиждень в Україні розпочнеться з комфортної теплої погоди, однак уже з четверга, 28 травня, у більшості областей очікується помітне похолодання.

Нагадаємо, що лише 22 травня Київ накрила сильна негода з грозою, зливою та градом. Через погіршення погодних умов у деяких районах Київщини почалися перебої з електропостачанням.