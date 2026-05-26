"Мерзлякам — приготовиться": накануне лета в Украине похолодает и вернутся дожди, — Диденко

В Украине в конце мая ожидается резкая смена погодных условий — страну накроет ветреная и дождливая погода с грозами, после чего придет ощутимое похолодание. Синоптики предупреждают о штормовых порывах ветра, локально опасных явлениях и снижении температуры, которое будет больше напоминать конец апреля, чем конец весны.

Синоптик Наталья Диденко в своем Telegram сообщила, что в среду, 27 мая, через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт волнового типа, который принесет неустойчивую погоду почти во все регионы страны.

Температурный фон останется неравномерным: теплее всего будет на юге и юго-западе, где воздух прогреется до +25...+28 градусов. Зато в северных и восточных областях — Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской — ожидается значительно более прохладная погода, в пределах +17...+21 градуса. На остальной территории температура составит около +20...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине 27 мая

Погода в Киеве 27 мая — что прогнозируют синоптики

В Киеве в среду прогнозируется неустойчивая погода с дождем и сильным ветром северо-западного направления, порывы которого могут достигать 15-20 м/с. Дневная температура в столице составит примерно +21 градус.

Как уточнила Диденко, начиная с четверга, синоптики прогнозируют заметное похолодание по всей Украине. Дневная температура воздуха опустится до +12...+18 градусов, а прохладная воздушная масса удержится как минимум до конца недели. В то же время в начале июня ожидается постепенное возвращение более теплой погоды.

Об изменении погодного сценария также сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. По его словам, на этой неделе в атмосфере происходит переход от теплого режима к значительно более холодному, а температурные показатели могут снизиться на 4-6 градусов и будут соответствовать скорее показателям конца апреля.

Он уточнил, что в среду, 27 мая, Украину пересечет активный холодный фронт с северо-запада. Это приведет к кратковременным грозовым дождям, местами возможному граду и шквалистому усилению ветра до 17-22 м/с. В ночное время температура составит +10...+15 градусов, днем — в пределах +20...+25.

В четверг, 28 мая, погодную ситуацию будет формировать тыловая часть циклона, из-за чего в страну продолжит поступать холодный воздух арктического происхождения из Скандинавии. В этот период ожидаются периодические дожди и грозы, а температура снизится еще больше: ночью до +5...+10 градусов, днем — до +13...+18. Дополнительным фактором дискомфорта станет усиленный северо-западный ветер.

Более того, в период 29-31 мая сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими осадками и грозами. В частности, ночью прогнозируют +5...+10 градусов, днем — +15...+20.

Метеорологические явления 27 мая — где будет опасно в среду

Отдельно Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях 27 мая. По всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в центральных, южных областях и на Прикарпатье возможны грозы. Объявлен желтый уровень опасности. В ведомстве отмечают, что такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на безопасность дорожного движения.

Где в Украине ожидаются опасные метеорологические явления 27 мая

Ранее Диденко предупреждала, что новая неделя в Украине начнется с комфортной теплой погоды, однако уже с четверга, 28 мая, в большинстве областей ожидается заметное похолодание.

Напомним, что только 22 мая Киев накрыла сильная непогода с грозой, ливнем и градом. Из-за ухудшения погодных условий в некоторых районах Киевщины начались перебои с электроснабжением.