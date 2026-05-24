Дожди, сильный ветер и похолодание: прогноз Диденко на новую неделю

Новая неделя в Украине начнется с комфортной теплой погоды, однако уже с четверга, 28 мая, в большинстве областей ожидается заметное похолодание. Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и порывистом северном ветре в конце недели.

Синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook 24 мая, что новая неделя в Украине начнется с комфортной температуры воздуха. По ее словам, ночью будет прохладно — температура будет колебаться в пределах +11...+17 градусов. Днем в понедельник, 25 мая, ожидается +21...+25 градусов, а в южных областях воздух прогреется до +24...+28 градусов. Диденко также предупредила о ветре северного и северо-западного направлений. Он будет умеренным, а местами даже порывистым. Отдельно синоптик рассказала об осадках.

"В течение суток 25-го мая Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, небольшие дожди вероятны ночью и утром на западе и севере, а вот днем и вечером в понедельник дожди сместятся и предполагаются в центральных областях, на востоке и юге Украины", — сообщила она.

При этом в западных и северных областях уже днем будет преобладать сухая и солнечная погода. Для Киева Наталка Диденко прогнозирует небольшой дождь ночью и утром 25 мая. В то же время днем в столице осадков уже не ожидается. По ее словам, в Киеве также будет северный и северо-западный порывистый ветер. Температура воздуха в столице в понедельник составит около +23...+24 градусов.

В то же время в Укргидрометцентре уточнили, что 25 мая в Украине ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди прогнозируют на северо-востоке страны, а днем осадки местами пройдут в восточных, южных областях, на Днепропетровщине и в Карпатах, местами возможны грозы. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, на Закарпатье и юге страны до 29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°", — отметил Укргидрометцентр.

Диденко добавила, что практически всю неделю в Украине сохранится порывистый, а местами сильный ветер. Она отметила, что такая погода поможет быстрее очистить воздух после взрывов и пожаров.

Также синоптик озвучила прогноз на конец недели. По ее словам, с четверга, 28 мая, в большинстве регионов Украины ожидается похолодание. В дневные часы температура воздуха снизится до +15...+18 градусов. Только в южных областях будет на несколько градусов теплее.

Напомним, что 22 мая Киев и область накрыла сильная непогода с градом, ливнями и порывистым ветром. В части населенных пунктов Киевщины из-за непогоды начались перебои с электроснабжением.

Ранее мы также информировали, что на Киевщине во время грозы молния попала в жилой дом и вызвала пожар. Момент возгорания попал на видео, которое распространили очевидцы в соцсетях.