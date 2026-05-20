В Киевской области от удара молнии загорелся дом (видео)

Сейчас в Киеве и области второй день подряд бушует непогода, которая уже вызвала разрушения.

Инцидент произошел в селе Крюковщина Бучанского района. Видео опубликовали местные жители в соцсетях.

"В Крюковщине молния попала в дом — произошел пожар. На месте уже работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется", — сказано в сообщении.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что на День вышиванки в Украине, который отмечается в этом году 21 мая, снова ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

"Некоторые жалуются, что у них то нет дождя, то нет грозы, то дождя мало, то ливень слишком большой. Это будет продолжаться весь летний период, потому что избирательность летних процессов пока не дает такой способности быть идеально изученной метеорологической наукой", — пояснила Диденко.

21 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы. На Харьковщине, Луганщине, Сумщине — без осадков.

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +21...+26 градусов, на Левобережье +24...+29 градусов, в западных областях +18...+22 градуса.

В Киеве ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура поднимется до +26 градусов.

Напомним, сильная непогода накрыла Полтаву 20 мая и вызвала серьезные последствия в городе. Из-за мощного ливня и шквального ветра упал строительный кран.

Также Фокус писал, что после 25 мая в Украине ожидается резкое похолодание. В частности, синоптики прогнозируют снижение ночной температуры до +6 градусов.