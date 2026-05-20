На Київщині від удару блискавки загорівся будинок (відео)

Нині в Києві та області другий день поспіль вирує негода, яка вже спричинила руйнування.

Інцидент трапився у селі Крюківщина Бучанського району. Відео опублікували місцеві жителі у соцмережах.

"У Крюківщині блискавка влучила в будинок — сталася пожежа. На місці вже працюють рятувальники. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - сказано у повідомленні.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що на День вишиванки в Україні, який відзначається цього річ 21 травня, знову очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами.

"Дехто нарікає, що в них то нема дощу, то нема грози, то дощу мало, то злива завелика. Це буде тривати весь літній період, бо вибірковість літніх процесів поки що не дає такої спроможності бути ідеально вивченою метеорологічною наукою", — пояснила Діденко.

21 травня очікуються короткочасні дощі та грози. На Харківщині, Луганщині, Сумщині - без опадів.

Температура повітря протягом дня очікується в межах +21…+26 градусів, на Лівобережжі +24…+29 градусів, у західних областях +18…+22 градуси.

У Києві очікуються короткочасні дощі та грози, температура підніметься до +26 градусів.

Нагадаємо, сильна негода накрила Полтаву 20 травня та спричинила серйозні наслідки у місті. Через потужну зливу та шквальний вітер впав будівельний кран.

Також Фокус писав, що після 25 травня в Україні очікується різке похолодання. Зокрема, синоптики прогнозують зниження нічної температури до +6 градусів.