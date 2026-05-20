Полтаву накрила негода: у місті через сильний вітер і зливу впав будівельний кран (відео)

Сильна негода накрила Полтаву 20 травня та спричинила серйозні наслідки у місті. Зокрема, у районі Розсошенців через потужну зливу та шквальний вітер впав будівельний кран.

Як повідомляють місцеві Telegram канали, інцидент стався під час різкого погіршення погодних умов. На оприлюднених відео видно, як місто накриває сильна злива, яка буквально "заливає" вулиці. Ба більше, пориви вітру повалили десятки дерев у місті.

Напередодні в Укргідрометцентрі попереджали про небезпечні метеорологічні явища. Вдень 20 травня в більшості областей України, окрім частини західних регіонів, прогнозувалися грози. У південних, центральних та окремих областях також очікувалися град і шквали швидкістю 15–20 метрів за секунду, що відповідає жовтому рівню небезпечності. Синоптики зазначали, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту. При цьому Полтавська область не входила до переліку регіонів із підвищеним рівнем ризику.

Відео дня

Погода в Україні 21 травня — чи прогнозують опади синоптики

Водночас в Укргідрометцентрі повідомляють, що 21 травня по Україні збережеться нестійка погода. Атмосферні процеси, пов’язані з циклоном із півдня та південного сходу, зумовлять дощі з грозами у більшості областей. Подекуди можливі сильні опади, град і шквали швидкістю до 20 метрів за секунду. Та все ж температура повітря залишатиметься високою, у східних регіонах вона сягатиме до 31 градуса, тоді як на заході буде прохолодніше.

До цього синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що ближче до кінця цього тижня очікується певне зниження температури, але дощі повністю не відступлять.

Також Фокус писав, що після 25 травня в Україні очікується різке похолодання. Зокрема, синоптики прогнозують зниження нічної температури до +6 градусів.