Травень готує холодний сюрприз: спека до +32 зміниться різким похолоданням

Після 25 травня в Україні очікується різке похолодання. Синоптики прогнозують зниження нічної температури до +6 градусів, хоча до цього в більшості областей триматиметься спека до +32.

Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич в коментарі виданню "Телеграф".

За його словами, нестійку погоду в Україні зараз спричиняють атмосферні фронти та циклони, які охопили південний схід Європи, а також акваторії Чорного й Азовського морів.

До 25 травня в більшості регіонів зберігатиметься тепла, але дощова погода. Очікуються зливи з грозами, місцями можливі град і шквали. Найвищі температури прогнозують у лівобережних областях, тоді як на заході та північному заході буде прохолодніше через надходження холодної повітряної маси.

За прогнозом Кібальчича, із 25–26 травня в Україну почнуть надходити північно-західні повітряні потоки, які принесуть похолодання.

“Температура повітря з цих днів поступово знизиться, особливо в денний час. Разом з цим зменшиться ймовірність та інтенсивність дощів”, — пояснив синоптик.

З 21 по 24 травня вночі температура становитиме +13…+19 градусів, а вдень — +26…+32. У західних і північно-західних областях буде прохолодніше: вночі +9…+14, вдень +21…+26.

У період із 25 по 28 травня нічна температура знизиться до +6…+12 градусів, вдень очікується +16…+22, а на півдні — до +25. Наприкінці місяця, 30–31 травня, із західних і південних областей почнеться поступове потепління на 5–7 градусів.

“Таким чином, у третій декаді травня прогнозується дуже мінлива погода з коливаннями температури повітря та дощами”, — підсумував Ігор Кібальчич.

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич повідомляв, що 16–17 травня в Україні очікується погіршення погоди через атмосферні фронти та область низького тиску. У низці регіонів тоді пройшли дощі й грози, а також спостерігався сильний вітер.

Крім того, раніше повідомлялося, що 2026 рік може стати найспекотнішим за весь період метеоспостережень. Експерти прогнозують, що середня глобальна температура цього року здатна перевищити показники 2024 року.