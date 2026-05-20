Май готовит холодный сюрприз: жара до +32 сменится резким похолоданием

После 25 мая в Украине ожидается резкое похолодание. Синоптики прогнозируют снижение ночной температуры до +6 градусов, хотя до этого в большинстве областей будет держаться жара до +32.

Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии изданию "Телеграф".

По его словам, неустойчивую погоду в Украине сейчас вызывают атмосферные фронты и циклоны, которые охватили юго-восток Европы, а также акватории Черного и Азовского морей.

До 25 мая в большинстве регионов будет сохраняться теплая, но дождливая погода. Ожидаются ливни с грозами, местами возможны град и шквалы. Самые высокие температуры прогнозируют в левобережных областях, тогда как на западе и северо-западе будет прохладнее из-за поступления холодной воздушной массы.

По прогнозу Кибальчича, с 25-26 мая в Украину начнут поступать северо-западные воздушные потоки, которые принесут похолодание.

"Температура воздуха с этих дней постепенно снизится, особенно в дневное время. Вместе с этим уменьшится вероятность и интенсивность дождей", — пояснил синоптик.

С 21 по 24 мая ночью температура составит +13...+19 градусов, а днем — +26...+32. В западных и северо-западных областях будет прохладнее: ночью +9...+14, днем +21...+26.

В период с 25 по 28 мая ночная температура снизится до +6...+12 градусов, днем ожидается +16...+22, а на юге — до +25. В конце месяца, 30-31 мая, с западных и южных областей начнется постепенное потепление на 5-7 градусов.

"Таким образом, в третьей декаде мая прогнозируется очень переменчивая погода с колебаниями температуры воздуха и дождями", — подытожил Игорь Кибальчич.

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что 16-17 мая в Украине ожидается ухудшение погоды из-за атмосферных фронтов и области низкого давления. В ряде регионов тогда прошли дожди и грозы, а также наблюдался сильный ветер.

Кроме того, ранее сообщалось, что 2026 год может стать самым жарким за весь период метеонаблюдений. Эксперты прогнозируют, что средняя глобальная температура в этом году способна превысить показатели 2024 года.