В Украину идут грозы и шквалы: синоптик рассказал, где погода резко изменится в эти выходные

Погода в ближайшие выходные в Украине будет преимущественно теплой и комфортной, однако без локальной непогоды не обойдется. В части областей синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, а местами даже град и сильный ветер.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в течение 16-17 мая на территории страны сохранится влияние атмосферных фронтов и области пониженного давления, из-за чего погода будет неустойчивой. Несмотря на это, температурный фон будет оставаться довольно мягким и по-весеннему теплым.

Погода в Украине 16 мая — что прогнозируют синоптики

Так, суббота в большинстве регионов пройдет спокойно — без резкого похолодания или затяжных осадков. Больше всего осадков ожидается в западных областях, где днем возможны грозовые дожди.

Однако в отдельных районах региона синоптики не исключают град и шквалы до 15-20 метров в секунду. В ночные и утренние часы местами будет образовываться туман.

В общем, температура на западе ночью будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, а днем воздух прогреется до +23. А вот Карпатах будет немного свежее — до +17 градусов. Зато на севере и в центре страны 16 мая будет преобладать сухая погода с переменной облачностью. Утром местами возможен слабый туман, однако днем ожидается комфортное тепло — до +23 градусов.

Также синоптик добавил, что южные области и Крым в субботу будут оставаться под влиянием сухой и солнечной погоды. Столбики термометров там будут показывать до +22 градусов днем, а существенных осадков не прогнозируется. Похожая ситуация ожидается и на востоке страны — без дождей и с довольно теплой погодой. К примеру, в дневные часы температура там будет подниматься до +23 градусов.

Погода в Украине 16-17 мая

В Украине 17 мая погода резко изменится — где ожидаются дожди

Однако, уже в воскресенье погодная картина начнет меняться — дожди и грозы охватят больше областей. И все же сильного похолодания синоптики не прогнозируют.

В западных регионах кратковременные осадки возможны преимущественно ночью. Днем дожди постепенно будут ослабевать, и только в Карпатах и на Закарпатье местами еще будет сохраняться грозовая активность.

На севере и в центре страны во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Во время непогоды возможны порывы ветра, однако температура останется комфортной — в пределах +17...+23 градусов. В то же время на юге Украины воскресенье также будет теплым. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами могут пройти небольшие дожди.

Теплее всего в конце недели будет в восточных областях. По прогнозу Кибальчича, там температура местами поднимется до +25 градусов. Но несмотря на это он предупредил о грозах, а на Харьковщине — еще и о возможном граде и шквалистом ветре.

Ранее климатологи заявляли, что 2026 год имеет все шансы стать самым жарким за всю историю наблюдений. По оценкам специалистов, в этом году средняя глобальная температура может превысить показатели 2024 года еще на 0,06°C, после того как в прошлом году потепление впервые превысило отметку в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом.

