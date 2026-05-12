Дожди и похолодание: как изменится погода в середине недели

Теплая, даже местами жаркая погода в среду, 13 мая, изменится под воздействием холодного атмосферного фронта, который будет пересекать территорию Украины.

В связи с этим дневная температура воздуха заметно опустится, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 13 мая

По прогнозу Диденко, в среду дневная температура воздуха составит +11…+16 градусов, только на востоке и юго-востоке Украины еще побудет более теплая погода, от +19 до +24 градусов.

Вместе с похолоданием придут и дожди, которые активизируются из-за деятельности атмосферного фронта.

"Осадки будут преобладать повсюду, разве что в дневные часы в западных областях без существенных осадков, дожди возможны лишь в Карпатах", — подчеркивает синоптик.

Ветер с южных направлений начнет меняться на северо-западное, будет умеренным, временами порывистым.

Відео дня

Погода в Киеве 13 мая

В Киеве 13 мая похолодает. Днем столбики термометров покажут скромные +11…+13 градусов.

Что касается осадков, то в ближайшую ночь и завтра утром вероятен дождь, а в среду днем дожди вместе с атмосферным фронтом должны были отойти дальше в восточном направлении.

На выходных в Украине будет тепло, но не без осадков.

Карта погоды на 13 мая Фото: facebook / Наталья Диденко

Тем временем климатологи предупреждают, что 2026 год может стать самым жарким в истории. Климат на планете может измениться из-за явления Эль-Ниньо. В частности, цикл потепления должен начаться во второй половине этого года.

Специалисты предупреждают, что 2026 год может побить рекорд 2024 года, когда глобальное потепление впервые превысило средний показатель доиндустриального периода на 1,5°C (2,7°F).

В этом году температура может быть выше на 0,06 °C, чем в 2024-м, а 2027-й станет еще жарче.

Также климатологи уже говорят об одном из самых жарких лет в истории. Сильный ветер, резкое похолодание и ливни — это уже не просто прихоти весны, а реальные последствия изменения климата, которые коснутся и Украины в 2026 году.