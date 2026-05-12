Дощі та похолодання: як зміниться погода в середині тижня
Тепла, навіть місцями спекотна погода в середу, 13 травня, зміниться під впливом холодного атмосферного фронту, який перетинатиме територію України.
У зв'язку з цим денна температура повітря помітно опуститься, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 13 травня
За прогнозом Діденка, у середу денна температура повітря становитиме +11…+16 градусів, лише на сході та південному сході України ще побуде тепліша погода, від +19 до +24 градусів.
Разом із похолоданням прийдуть і дощі, які активізуються через діяльність атмосферного фронту.
"Опади переважатимуть всюди, хіба що в денні години в західних областях без істотних опадів, дощі можливі лише в Карпатах", — підкреслює синоптик.
Вітер із південних напрямків почне змінюватися на північно-західний, буде помірним, часом поривчастим.
Погода в Києві 13 травня
У Києві 13 травня похолодає. Удень стовпчики термометрів покажуть скромні +11…+13 градусів.
Щодо опадів, то найближчої ночі й завтра вранці ймовірний дощ, а в середу вдень дощі разом з атмосферним фронтом мали відійти далі у східному напрямку.
На вихідних в Україні буде тепло, але не без опадів.
Тим часом кліматологи попереджають, що 2026 рік може стати найспекотнішим в історії. Клімат на планеті може змінитися через явище Ель-Ніньо. Зокрема, цикл потепління має розпочатися в другій половині цього року.
Фахівці попереджають, що 2026 рік може побити рекорд 2024 року, коли глобальне потепління вперше перевищило середній показник доіндустріального періоду на 1,5°C (2,7°F).
Цього року температура може бути вищою на 0,06 °C, ніж у 2024-му, а 2027-й стане ще спекотнішим.
Також кліматологи вже говорять про один із найспекотніших років в історії. Сильний вітер, різке похолодання та зливи — це вже не просто забаганки весни, а реальні наслідки зміни клімату, що торкнуться й України 2026 року.