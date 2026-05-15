В Україну йдуть грози та шквали: синоптик розповів, де погода різко зміниться цими вихідними

Погода найближчими вихідними в Україні буде переважно теплою та комфортною, однак без локальної негоди не обійдеться. У частині областей синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, а подекуди навіть град і сильний вітер.

За прогнозом синоптика Ігор Кібальчич, упродовж 16–17 травня на території країни збережеться вплив атмосферних фронтів і області пониженого тиску, через що погода буде нестійкою. Попри це, температурний фон залишатиметься доволі м’яким і по-весняному теплим.

Погода в Україні 16 травня — що прогнозують синоптики

Так, субота в більшості регіонів мине спокійно — без різкого похолодання чи затяжних опадів. Найбільше опадів очікується у західних областях, де вдень можливі грозові дощі.

Однак в окремих районах регіону синоптики не виключають град і шквали до 15–20 метрів за секунду. У нічні та ранкові години місцями утворюватиметься туман.

Загалом, температура на заході вночі коливатиметься в межах +7…+12 градусів, а вдень повітря прогріється до +23. А от Карпатах буде трохи свіжіше — до +17 градусів. Натомість на півночі та в центрі країни 16 травня переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вранці місцями можливий слабкий туман, однак вдень очікується комфортне тепло — до +23 градусів.

Також синоптик додав, що південні області та Крим у суботу залишатимуться під впливом сухої та сонячної погоди. Стовпчики термометрів там показуватимуть до +22 градусів удень, а істотних опадів не прогнозується. Схожа ситуація очікується і на сході країни — без дощів та з доволі теплою погодою. До прикладу, в денні години температура там підніматиметься до +23 градусів.

Погода в Україні 16-17 травня Фото: Meteoprog

В Україні 17 травня погода різко зміниться — де очікуються дощі

Однак, вже в неділю погодна картина почне змінюватися — дощі та грози охоплять більше областей. Та все ж сильного похолодання синоптики не прогнозують.

У західних регіонах короткочасні опади можливі переважно вночі. Вдень дощі поступово слабшатимуть, і лише у Карпатах та на Закарпатті місцями ще зберігатиметься грозова активність.

На півночі та в центрі країни у другій половині дня подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. Під час негоди можливі пориви вітру, однак температура залишиться комфортною — у межах +17…+23 градусів. Водночас на півдні України неділя також буде теплою. Уночі істотних опадів не очікується, а вдень місцями можуть пройти невеликі дощі.

Найтепліше наприкінці тижня буде у східних областях. За прогнозом Кібальчича, там температура місцями підніметься до +25 градусів. Та попри це він попередив про грози, а на Харківщині — ще й про можливий град та шквалистий вітер.

Раніше кліматологи заявляли, що 2026 рік має всі шанси стати найспекотнішим за всю історію спостережень. За оцінками фахівців, цього року середня глобальна температура може перевищити показники 2024 року ще на 0,06°C, після того як торік потепління вперше перевищило позначку у 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.

Також Фокус писав, що 13 травня тепла, навіть місцями спекотна погода змінилася під впливом холодного атмосферного фронту. Тоді до України разом із похолоданням прийшли дощі, однак синоптикиня Наталка Діденко передила, що на вихідних тепло повернеться.