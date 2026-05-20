Полтаву накрыла непогода: в городе из-за сильного ветра и ливня упал строительный кран (видео)

Сильная непогода накрыла Полтаву 20 мая и вызвала серьезные последствия в городе. В частности, в районе Рассошенцев из-за мощного ливня и шквального ветра упал строительный кран.

Как сообщают местные Telegram каналы, инцидент произошел во время резкого ухудшения погодных условий. На обнародованных видео видно, как город накрывает сильный ливень, который буквально "заливает" улицы. Более того, порывы ветра повалили десятки деревьев в городе.

Накануне в Укргидрометцентре предупреждали об опасных метеорологических явлениях. Днем 20 мая в большинстве областей Украины, кроме части западных регионов, прогнозировались грозы. В южных, центральных и отдельных областях также ожидались град и шквалы скоростью 15-20 метров в секунду, что соответствует желтому уровню опасности. Синоптики отмечали, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта. При этом Полтавская область не входила в перечень регионов с повышенным уровнем риска.

Відео дня

Погода в Украине 21 мая — прогнозируют ли осадки синоптики

В то же время в Укргидрометцентре сообщают, что 21 мая по Украине сохранится неустойчивая погода. Атмосферные процессы, связанные с циклоном с юга и юго-востока, обусловят дожди с грозами в большинстве областей. Кое-где возможны сильные осадки, град и шквалы скоростью до 20 метров в секунду. И все же температура воздуха будет оставаться высокой, в восточных регионах она будет достигать до 31 градуса, тогда как на западе будет прохладнее.

До этого синоптик Наталья Диденко предупреждала, что ближе к концу этой недели ожидается некоторое снижение температуры, но дожди полностью не отступят.

Также Фокус писал, что после 25 мая в Украине ожидается резкое похолодание. В частности, синоптики прогнозируют снижение ночной температуры до +6 градусов.