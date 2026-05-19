Сильные ливни и грозы накроют Украину: вернется ли солнечная погода в мае, — Диденко (карта)

В конце мая погода в Украине снова станет неустойчивой. Несмотря на то, что воздух будет оставаться довольно теплым, во многих областях ожидаются дожди, грозы, а местами — сильные ливни, град и шквалы.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко в прогнозе на 20 мая, сейчас почти вся территория Украины находится под влиянием атмосферных фронтов. Именно они и задают тон погоде — она остается переменчивой и местами даже резкой. Фактически речь идет о типичном "переходном" весеннем режиме, когда в течение дня погода может несколько раз меняться: от солнца до коротких, но интенсивных дождей с грозами. Кое-где осадки могут быть сильными, с порывистым ветром, градом и локальными шквалами.

Немного сдерживать эту активность будет западный антициклон, который частично влияет на западные области Украины. Но в целом он не сможет полностью стабилизировать атмосферу, поэтому дожди и грозы все равно будут оставаться частыми.

Прогноз погоды в Украине в конце мая

Какой будет температура в Украине 20 мая

Температура при этом существенно не будет проседать. Так, в большинстве регионов ожидается +21...+25 градусов, а на востоке, юге и в центральной части страны воздух будет прогреваться до +25...+28 градусов. Немного прохладнее будет на западе — там столбики термометров будут держаться в пределах +18...+22 градусов.

Прогноз погоды в Киеве 20 мая — что ожидается

В Киеве 20 мая также прогнозируется неустойчивая погода: кратковременные дожди и грозы, местами — достаточно сильные ливни. Из-за этого возможны временные подтопления в отдельных районах города, поэтому водителям стоит быть внимательнее во время движения. Температура в столице будет около +25 градусов.

Ближе к концу недели ожидается некоторое снижение температуры, но дожди полностью не отступят.

"Влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока стабильно нестабильна. Все, как у нас с вами, но нестабильность компенсирует роскошная майская природа, которая птичками и невероятным зеленым цветом дает ощущение настоящей жизни", — пишет Диденко.

Погода в Украине с 19 по 22 мая — что прогнозируют синоптики

Кроме того, в целом этот период с 19 по 22 мая, по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, будет довольно неустойчивым и изменчивым. Погоду в Украине будет формировать пониженное атмосферное давление и влияние циклонической деятельности с юго-востока и юга.

В течение этих дней в большинстве областей периодически будут проходить кратковременные дожди и грозы. В дневные часы местами возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с, поэтому местами погода может быть достаточно резкой и переменчивой.

Погода в Украине с 19 по 22 мая: прогноз Украинского гидрометеорологического центра

Температура воздуха будет оставаться преимущественно комфортной и по-летнему теплой: днем +21...+26°, на востоке местами до +29°, на западе несколько прохладнее, особенно ночью.

Синоптики отмечают, что погода в эти дни будет быстро меняться — от прояснений до облачности с дождями и грозами, поэтому стоит учитывать эти условия при планировании дел и следить за обновлениями прогнозов.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупреждал об ухудшении погоды 16 и 17 мая из-за влияния атмосферных фронтов и области пониженного давления. В частности, в части областей Украины в эти дни прошли дожди, грозы, также преобладал сильный ветер.

