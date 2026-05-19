Сильні зливи та грози накриють Україну: чи повернеться сонячна погода в травні, — Діденко (карта)

Наприкінці травня погода в Україні знову стане нестійкою. Попри те, що повітря залишатиметься доволі теплим, у багатьох областях очікуються дощі, грози, а місцями — сильні зливи, град і шквали.

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко у прогнозі на 20 травня, зараз майже вся територія України перебуває під впливом атмосферних фронтів. Саме вони й задають тон погоді — вона залишається мінливою та місцями навіть різкою. Фактично йдеться про типовий "перехідний" весняний режим, коли впродовж дня погода може кілька разів змінюватися: від сонця до коротких, але інтенсивних дощів із грозами. Подекуди опади можуть бути сильними, з поривчастим вітром, градом і локальними шквалами.

Трохи стримувати цю активність буде західний антициклон, який частково впливає на західні області України. Але загалом він не зможе повністю стабілізувати атмосферу, тому дощі й грози все одно залишатимуться частими.

Прогноз погоди в Україні наприкінці травня

Якою буде температура в Україні 20 травня

Температура при цьому суттєво не просідатиме. Так, у більшості регіонів очікується +21…+25 градусів, а на сході, півдні та в центральній частині країни повітря прогріватиметься до +25…+28 градусів. Трохи прохолодніше буде на заході — там стовпчики термометрів триматимуться в межах +18…+22 градусів.

Прогноз погоди в Києві 20 травня — що очікується

У Києві 20 травня також прогнозується нестійка погода: короткочасні дощі та грози, місцями — досить сильні зливи. Через це можливі тимчасові підтоплення в окремих районах міста, тому водіям варто бути уважнішими під час руху. Температура в столиці буде близько +25 градусів.

Ближче до кінця тижня очікується певне зниження температури, але дощі повністю не відступлять.

"Волога повітряна маса з короткочасними дощами поки що стабільно нестабільна. Все, як у нас з вами, але нестабільність компенсує розкішна травнева природа, яка пташками і неймовірним зеленим кольором дає відчуття справжнього життя", — пише Діденко.

Погода в Україні з 19 по 22 травня — що прогнозують синоптики

Крім того, загалом цей період з 19 по 22 травня, за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, буде доволі нестійким і мінливим. Погоду в Україні формуватиме знижений атмосферний тиск та вплив циклонічної діяльності з південного сходу та півдня.

Протягом цих днів у більшості областей періодично проходитимуть короткочасні дощі та грози. У денні години подекуди можливі град і шквали вітру до 15–20 м/с, тому місцями погода може бути досить різкою та мінливою.

Погода в Україні з 19 по 22 травня: прогноз Українського гідрометеорологічного центру

Температура повітря залишатиметься переважно комфортною та по-літньому теплою: вдень +21…+26°, на сході місцями до +29°, на заході дещо прохолодніше, особливо вночі.

Синоптики наголошують, що погода в ці дні швидко змінюватиметься — від прояснень до хмарності з дощами та грозами, тому варто враховувати ці умови при плануванні справ і стежити за оновленнями прогнозів.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попереджав про погіршення погоди 16 та 17 травня через вплив атмосферних фронтів і області пониженого тиску. Зокрема, у частині областей України цими днями пройшли дощі, грози, також переважав сильний вітер.

Також Фокус писав, що 2026 рік має всі шанси стати найспекотнішим за всю історію спостережень. За оцінками фахівців, цього року середня глобальна температура може перевищити показники 2024 року