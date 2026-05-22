"Ледовый армагеддон": Киев засыпало градом, в части области начало пропадать электричество (видео)

Вечером 22 мая Киев накрыла сильная непогода с грозой, ливнем и градом. Из-за ухудшения погодных условий в некоторых районах Киевской области начались перебои с электроснабжением.

В частности, журналист Андрей Смолий в своем Telegram-канале опубликовал кадры непогоды и отметил, что Киев засыпает градом, а гроза "валит по полной". По его словам, на правом берегу столицы и Борщаговке наблюдался сильный град, а на Киевщине после непогоды начало исчезать электричество.

До этого, около 17:00 небо над Киевом затянуло черными облаками, после чего в городе начался сильный ливень и град.

Фото: "Київ ІНФО" / Telegram

Накануне Украинский гидрометеорологический центр предупреждал об опасных метеорологических явлениях на территории Киева и Киевской области. Синоптики прогнозировали грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с, объявив желтый уровень опасности.

Также в гидрометцентре отмечали, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

В то же время в Киевской городской государственной администрации (КГГА) призвали жителей во время грозы не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередач и больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Также в городской администрации напомнили, что в случае подтопления проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора", а при падении деревьев или веток — в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя". Если падение деревьев или веток угрожает жизни, следует звонить спасателям.

Какой будет погода в Киеве 23 мая — прогноз

На следующий день, 23 мая, синоптики прогнозируют, что в Киеве и области будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в регионе составит +21...+26 градусов, в столице — +22...+24.

Напомним, что из-за сильного ливня и шквального ветра 20 мая в Полтаве упал строительный кран. Более того, порывы ветра повалили десятки деревьев в городе.

Также Фокус писал, что в ближайшие дни в Украине сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами почти во всех регионах. Несмотря на осадки, температура воздуха будет оставаться по-летнему высокой, а в конце недели в части областей ожидается улучшение погодных условий.