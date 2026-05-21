Грозы, ливни и жара до +30: синоптики назвали дату, когда погода в Украине улучшится

В Украине в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами почти во всех регионах. Несмотря на осадки, температура воздуха будет оставаться по-летнему высокой, а в конце недели в части областей ожидается улучшение погодных условий.

На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко написала, что 22 мая в Украине будет царить неустойчивая атмосфера из-за влияния атмосферных фронтов и низкого атмосферного давления. По ее словам, кратковременные дожди и грозы возможны практически по всей территории страны, а локально небольшие осадки могут быстро переходить в сильные ливни.

Синоптик отметила, что температура воздуха будет оставаться высокой. В большинстве областей днем прогнозируют от +24 до +28 градусов, а на востоке страны местами воздух прогреется до +30. Несколько прохладнее будет в западных регионах — там ожидается от +20 до +24 градусов.

Прогноз погоды в Киеве 22 мая — что говорят синоптики

В Киеве в пятницу также прогнозируют неустойчивую погоду с грозовыми дождями. В то же время температура в столице поднимется до +28 градусов.

"Помните, что такой вроде бы небольшой дождик за считанные минуты может перейти в сильный ливень", — написала Диденко.

Стоит добавить, что Украинский гидрометеорологический центр предупреждал, что в Киевской области, 21 мая будут сильные грозы и шквалы. Более того, в этом регионе и столице объявили І уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий", — говорится в сообщении.

Когда в Украине отступят осадки — объяснение синоптиков

Между тем "Телеграф" со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра сообщает, что уже 23 мая в ряде областей ожидается улучшение погоды. Без существенных осадков и с облачностью с прояснениями будет во Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Киевской, Черниговской, Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.

В то же время в центральных, южных и восточных регионах дожди еще будут сохраняться, однако температура там будет выше — местами до +29 градусов. На западе страны воздух будет прогреваться максимум до +23, а на севере — до +25 градусов. В ночные часы температура по Украине не будет опускаться ниже +11 градусов.

По прогнозам синоптиков, 24 и 25 мая грозы постепенно будут отступать. Однако в части южных, восточных и центральных областей еще возможны периодические осадки. Также по всей стране ожидается незначительное снижение температуры и облачная погода.

В то же время, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал, что с 25-26 мая в Украину начнут поступать северо-западные воздушные потоки, которые принесут похолодание.

Кроме того, Наталка Диденко в предыдущем прогнозе предупреждала, что ближе к концу недели ожидается некоторое снижение температуры, но дожди полностью не отступят.