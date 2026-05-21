Грози, зливи та спека до +30: синоптики назвали дату, коли погода в Україні покращиться

В Україні найближчими днями збережеться нестійка погода з короткочасними дощами та грозами майже в усіх регіонах. Попри опади, температура повітря залишатиметься по-літньому високою, а наприкінці тижня у частині областей очікується покращення погодних умов.

На своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко написала, що 22 травня в Україні пануватиме нестійка атмосфера через вплив атмосферних фронтів та низького атмосферного тиску. За її словами, короткочасні дощі та грози можливі практично по всій території країни, а локально невеликі опади можуть швидко переходити у сильні зливи.

Синоптикиня зазначила, що температура повітря залишатиметься високою. У більшості областей вдень прогнозують від +24 до +28 градусів, а на сході країни місцями повітря прогріється до +30. Дещо прохолодніше буде у західних регіонах — там очікується від +20 до +24 градусів.

Прогноз погоди у Києві 22 травня — що кажуть синоптики

У Києві в п’ятницю також прогнозують нестійку погоду з грозовими дощами. Водночас температура у столиці підніметься до +28 градусів.

"Памʼятайте, що такий ніби невеликий дощик за лічені хвилини може перейти у сильну зливу", — написала Діденко.

Варто додати, що Український гідрометеорологічний центр попереджав, що у Київській області, 21 травня будуть сильні грози та шквали. Ба більше, в цьому регіоні та столиці оголосили І рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", — йдеться в дописі.

Коли в Україні відступлять опади — пояснення синоптиків

Тим часом "Телеграф" із посиланням на прогноз Укргідрометцентру повідомляє, що вже 23 травня у низці областей очікується покращення погоди. Без істотних опадів та з хмарністю з проясненнями буде у Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Київській, Чернігівській, Чернівецькій, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Водночас у центральних, південних та східних регіонах дощі ще зберігатимуться, однак температура там буде вищою — місцями до +29 градусів. На заході країни повітря прогріватиметься максимум до +23, а на півночі — до +25 градусів. У нічні години температура по Україні не опускатиметься нижче +11 градусів.

За прогнозами синоптиків, 24 та 25 травня грози поступово відступатимуть. Однак у частині південних, східних та центральних областей ще можливі періодичні опади. Також по всій країні очікується незначне зниження температури та хмарна погода.

Водночас, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич попереджав, що з 25–26 травня в Україну почнуть надходити північно-західні повітряні потоки, які принесуть похолодання.

Крім того, Наталка Діденко у попередньому прогнозі попереджала, що ближче до кінця тижня очікується певне зниження температури, але дощі повністю не відступлять.