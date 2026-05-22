"Льодовий армагедон": Київ засипало градом, у частині області почала зникати електрика (відео)

Увечері 22 травня Київ накрила сильна негода з грозою, зливою та градом. Через погіршення погодних умов у деяких районах Київщини почалися перебої з електропостачанням.

Зокрема, журналіст Андрій Смолій у своєму Telegram-каналі опублікував кадри негоди та зазначив, що Київ засипає градом, а гроза "валить по повній". За його словами, на правому березі столиці та Борщагівці спостерігався сильний град, а на Київщині після негоди почала зникати електрика.

До цього, близько 17:00 небо над Києвом затягнуло чорними хмарами, після чого в місті почалася сильна злива та град.

Фото: "Київ ІНФО" / Telegram

Напередодні Український гідрометеорологічний центр попереджав про небезпечні метеорологічні явища на території Києва та Київської області. Синоптики прогнозували грози, місцями град і шквали вітру 15–20 м/с, оголосивши жовтий рівень небезпечності.

Також у гідрометцентрі зазначали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Водночас у Київській міській державній адміністрації (КМДА) закликали жителів під час грози не перебувати поблизу рекламних щитів, ліній електропередач та великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автомобілі.

Також у міській адміністрації нагадали, що у разі підтоплення проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодору", а при падінні дерев чи гілок — до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду". Якщо падіння дерев або гілок загрожує життю, слід телефонувати рятувальникам.

Якою буде погода в Києві 23 травня — прогноз

Наступного дня, 23 травня, синоптики прогнозують, що у Києві та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень у регіоні становитиме +21…+26 градусів, у столиці — +22…+24.

Нагадаємо, що через сильну зливу та шквальний вітер 20 травня у Полтаві впав будівельний кран. Ба більше, пориви вітру повалили десятки дерев у місті.

Також Фокус писав, що найближчими днями в Україні збережеться нестійка погода з короткочасними дощами та грозами майже в усіх регіонах. Попри опади, температура повітря залишатиметься по-літньому високою, а наприкінці тижня у частині областей очікується покращення погодних умов.