Дощі, сильний вітер і похолодання: прогноз Діденко на новий тиждень

Новий тиждень в Україні розпочнеться з комфортної теплої погоди, однак уже з четверга, 28 травня, у більшості областей очікується помітне похолодання. Синоптикиня Наталка Діденко попередила про дощі та рвучкий північний вітер наприкінці тижня.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила у Facebook 24 травня, що новий тиждень в Україні розпочнеться з комфортної температури повітря. За її словами, вночі буде прохолодно — температура коливатиметься в межах +11…+17 градусів. Удень у понеділок, 25 травня, очікується +21…+25 градусів, а в південних областях повітря прогріється до +24…+28 градусів. Діденко також попередила про вітер північного та північно-західного напрямків. Він буде помірним, а місцями навіть рвучким. Окремо синоптикиня розповіла про опади.

Погода різко зміниться: коли прийде похолодання

"Протягом доби 25-го травня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, невеликі дощі ймовірні вночі та вранці на заході та півночі, а ось вдень та ввечері в понеділок дощі змістяться і передбачаються у центральних областях, на сході та півдні України", - повідомила вона.

Відео дня

При цьому в західних та північних областях уже вдень переважатиме суха та сонячна погода. Для Києва Наталка Діденко прогнозує невеликий дощ уночі та вранці 25 травня. Водночас удень у столиці опадів уже не очікується. За її словами, у Києві також буде північний і північно-західний поривчастий вітер. Температура повітря у столиці в понеділок становитиме близько +23…+24 градусів.

Водночас в Укргідрометцентрі уточнили, що 25 травня в Україні очікується мінлива хмарність. Уночі короткочасні дощі прогнозують на північному сході країни, а вдень опади місцями пройдуть у східних, південних областях, на Дніпропетровщині та в Карпатах, подекуди можливі грози. На решті території істотних опадів не передбачається.

"Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на Закарпатті та півдні країни до 29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°", — зазначив Укргідрометцентр.

Діденко додала, що практично весь тиждень в Україні утримається рвучкий, а подекуди сильний вітер. Вона зазначила, що така погода допоможе швидше очистити повітря після вибухів і пожеж.

Також синоптикиня озвучила прогноз на кінець тижня. За її словами, із четверга, 28 травня, у більшості регіонів України очікується похолодання. У денні години температура повітря знизиться до +15…+18 градусів. Лише в південних областях буде на кілька градусів тепліше.

Нагадаємо, що 22 травня Київ та область накрила сильна негода з градом, зливами та поривчастим вітром. У частині населених пунктів Київщини через негоду почалися перебої з електропостачанням.

Раніше ми також інформували, що на Київщині під час грози блискавка влучила в житловий будинок і спричинила пожежу. Момент займання потрапив на відео, яке поширили очевидці в соцмережах.