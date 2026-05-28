Дожди почти по всей Украине и +4 ночью: синоптики рассказали, вернется ли тепло в июне

В конце мая в Украине будет преобладать прохладная и влажная погода с дождями и сильным ветром, однако уже в начале июня синоптики прогнозируют постепенное возвращение тепла. В то же время первый месяц лета ожидается не только теплее нормы, но и довольно дождливым в большинстве регионов страны.

Как сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в ближайшие дни в Украине сохранится свежий воздух и умеренно низкая температура. По ее словам, днем столбики термометров будут показывать +13...+17 градусов, а в южных областях и на Закарпатье температура будет подниматься до +17...+20 градусов.

При этом ночи будут оставаться холодными — температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+11 градусов. Поэтому синоптик советует не пренебрегать теплой одеждой в утренние часы.

По ее прогнозу, в четверг, 29 мая, осадки накроют почти всю территорию Украины. Вместе с дождями удержится и сильный северо-западный ветер, который местами будет порывистым.

Погода в Киеве 29 мая — что прогнозируют

В столице также прогнозируют неустойчивую погоду. В Киеве в течение дня возможны периодические дожди, а температура воздуха составит около +15 градусов. Кроме того, город будет находиться под влиянием сильного северо-западного ветра.

Впрочем, уже с первых дней июня погодная ситуация начнет меняться. В частности, Наталка Диденко отметила, что с началом лета в Украину постепенно вернется более теплая погода.

Какой будет погода в Украине в начале июня — прогноз

Между тем синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии "УНИАН" сообщил, что июнь в целом ожидается теплым, хотя и с большим количеством осадков. По его словам, средняя температура воздуха в течение месяца прогнозируется на уровне +19...+23 градусов. В Карпатах и Крымских горах показатели будут несколько ниже — +16...+20 градусов.

Синоптик пояснил, что уже в начале июня на территорию Украины начнет влиять циклон, который будет поступать из западной части Европы. Именно он повлечет кратковременные дожди в большинстве областей, а иногда и грозы.

В то же время циркуляция воздушных масс в пределах циклона будет способствовать поступлению теплого воздуха с южных направлений, и поэтому температура воздуха постепенно будет расти. По прогнозу Ивана Семилита, в ночь на 1 июня температура составит +9...+15 градусов, а днем воздух будет прогреваться уже до +22 градусов.

Кроме этого, в июне в Украине ожидают немалое количество осадков. По предварительным прогнозам, в большинстве областей может выпасть от 49 до 90 миллиметров осадков, а в Карпатах — до 171 миллиметра. В целом это будет соответствовать 80-120% климатической нормы.

А вот в Киеве в начале лета, 1 и 2 июня, днем прогнозируют кратковременные дожди и возможны грозы. В ночные часы температура составит около +10...+15 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +20...+22 градусов.

Ранее начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань сообщал, что на этой неделе в атмосфере происходит изменение погодных процессов - теплый воздух уступает значительно более холодному. По его словам, температура может снизиться на 4-6 градусов, а погодные условия больше будут напоминать конец апреля, чем завершение мая.

Также Фокус писал, что на Европу надвигается мощная волна аномальной жары, которая охватит сразу несколько стран и может принести температурные рекорды, в частности в Великобритании, Франции и Испании. В то же время в Украине ожидается совсем другая синоптическая ситуация — вместо жары в страну будет поступать более прохладный воздух из Скандинавии