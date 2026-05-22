Европу накроет сильная жара до +40 градусов: дойдет ли аномальное тепло до Украины, — синоптики

На Европу надвигается мощная волна аномальной жары, которая может охватить сразу несколько стран и принести температурные рекорды. В ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое повышение температуры в Великобритании, Франции и Испании.

Как пишет издание Bloomberg, над континентом формируется устойчивая зона высокого давления, которая "замыкает" горячий воздух у поверхности и не дает ему рассеиваться. Из-за этого температура в отдельных регионах может существенно превысить сезонные нормы.

Метеорологи отмечают, что это явление, известное как "тепловой купол", способно поднять показатели термометров примерно на +10-11 градусов выше обычных значений. В частности, в Великобритании жара усилится уже на выходных: в Лондоне и других городах Англии ожидается до +33 градусов, из-за чего власти уже объявили предупреждение об опасных погодных условиях.

Во Франции температура также будет стремительно расти: в Париже прогнозируют около +31 градусов, а на юго-западе страны — до +35 градусов. В Испании же ожидаются еще более высокие значения, местами до +38 градусов, особенно в центральных и южных регионах, где уже введены погодные предупреждения.

Специалисты объясняют, что Европа все чаще сталкивается с подобными экстремальными погодными явлениями из-за изменения климата. Как они объясняют длительная жара высушивает почвы, а это еще больше усиливает нагрев воздуха и "фиксирует" антициклон над регионом, делая волну жары затяжной.

Отдельно метеорологи предупреждают, что такая погода повлияет не только на самочувствие людей, но и на состояние энергосистемы. По их прогнозам, возрастет производство солнечной энергии, но одновременно подскочит спрос на охлаждение. В некоторых странах также ожидают снижения ветровой генерации из-за слабых воздушных потоков.

Ожидается ли аномальная жара в Украине

В то же время в Украинском гидрометеорологическом центре отмечают, что волна жары в Западной Европе не означает аналогичных погодных условий в Украине. Синоптики подчеркивают, что прогнозы для Испании Франции или Великобритании нельзя переносить на украинскую территорию.

Карта приземной температуры воздуха днем 28 мая Фото: Укргидрометцентр

По данным украинских метеорологов на территорию Украины сейчас будет поступать более прохладный воздух из Скандинавии. В частности, в ближайшие дни ожидается преимущественно комфортная погода с температурой от +21 до +27 градусов. И все же местами возможны кратковременные дожди и грозы. В конце мая прогнозируется даже некоторое снижение температуры и местами показатели могут быть ниже климатической нормы.

"Поэтому призываем ориентироваться именно на официальные прогнозы УкрГМЦ и не волноваться из-за громких заголовков о погоде в других странах Европы", — отмечается в заметке.

Ранее климатологи заявляли, что 2026 год имеет все шансы стать самым жарким за всю историю наблюдений. По оценкам специалистов, в этом году средняя глобальная температура может превысить показатели 2024 года еще на 0,06°C, после того как в прошлом году потепление впервые превысило отметку в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом.

