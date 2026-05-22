Європу накриє сильна спека до +40 градусів: чи дійде аномальне тепло до України, — синоптики

На Європу насувається потужна хвиля аномальної спеки, яка може охопити одразу кілька країн і принести температурні рекорди. Найближчими днями синоптики прогнозують різке підвищення температури у Великій Британії, Франції та Іспанії.

Як пише видання Bloomberg, над континентом формується стійка зона високого тиску, яка "замикає" гаряче повітря біля поверхні та не дає йому розсіюватися. Через це температура в окремих регіонах може суттєво перевищити сезонні норми.

Метеорологи зазначають, що це явище, відоме як "тепловий купол", здатне підняти показники термометрів приблизно на +10-11 градусів вище звичайних значень. Зокрема, у Великій Британії спека посилиться вже на вихідних: у Лондоні та інших містах Англії очікується до +33 градусів, через що влада вже оголосила попередження про небезпечні погодні умови.

У Франції температура також стрімко зростатиме: у Парижі прогнозують близько +31 градусів, а на південному заході країни — до +35 градусів. В Іспанії ж очікуються ще вищі значення, місцями до +38 градусів, особливо в центральних та південних регіонах, де вже запроваджені погодні попередження.

Відео дня

Фахівці пояснюють, що Європа дедалі частіше стикається з подібними екстремальними погодними явищами через зміну клімату. Як вони пояснюють тривала спека висушує ґрунти, а це ще більше посилює нагрівання повітря і "фіксує" антициклон над регіоном, роблячи хвилю спеки затяжною.

Окремо метеорологи попереджають, що така погода вплине не лише на самопочуття людей, а й на стан енергосистеми. За їхніми прогнозами, зросте виробництво сонячної енергії, але одночасно підскочить попит на охолодження. У деяких країнах також очікують зниження вітрової генерації через слабкі повітряні потоки.

Чи очікується аномальна спека в Україні

Водночас в Українському гідрометеорологічному центрі наголошують, що хвиля спеки в Західній Європі не означає аналогічних погодних умов в Україні. Синоптики підкреслюють що прогнози для Іспанії Франції чи Великої Британії не можна переносити на українську територію.

Мапа приземної температури повітря вдень 28 травня Фото: Укргідрометцентр

За даними українських метеорологів на територію України зараз надходитиме прохолодніше повітря зі Скандинавії. Зокрема, найближчими днями очікується переважно комфортна погода з температурою від +21 до +27 градусів. Та все ж місцями можливі короткочасні дощі та грози. Наприкінці травня прогнозується навіть певне зниження температури і подекуди показники можуть бути нижчими за кліматичну норму.

"Тож закликаємо орієнтуватися саме на офіційні прогнози УкрГМЦ та не хвилюватися через гучні заголовки про погоду в інших країнах Європи", — зазначається в дописі.

Раніше кліматологи заявляли, що 2026 рік має всі шанси стати найспекотнішим за всю історію спостережень. За оцінками фахівців, цього року середня глобальна температура може перевищити показники 2024 року ще на 0,06°C, після того як торік потепління вперше перевищило позначку у 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.

Також Фокус писав, що цього тижня Україну накрила сильна негода, і в більшості областей майже кожнього дня спостерігалися зливи та грози, попри високі температури. Однак вже 23 травня у низці регіонів очікується покращення погоди.