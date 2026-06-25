Рятувався від аномальної спеки: у Франції потонув перспективний футболіст

Кензо Кіс грав за молодіжну команду "Сент-Етьєн". 21-річний юнак пішов із друзями купатися в річку Рона, коли температура в Ліоні перевищила 40 градусів.

Кіс та троє його друзів увійшли в річку, щоб врятуватися від спеки у Франції, але їх знесло течією. Трьох людей вдалося врятувати силами екстрених служб, але Кіса знайшли останнім. Він помер у лікарні, пише France Info.

У заяві клубу "Сент-Етьєн" йдеться: "Кензо Кіс, талановитий гравець і стриманий молодий чоловік, якого всі любили, загинув за трагічних обставин".

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив цього тижня, що з минулого четверга, рятуючись від спеки, у Франції потонули 40 осіб. Відстежувати смертність від спеки в режимі реального часу складно, хоча метеорологічна служба Франції порівняла цю хвилю спеки з аналогічною хвилею 2003 року, в результаті якої загинуло майже 15 000 осіб.

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Також довелося зупинити реактори атомної електростанції через те, що температура води в річці, яка має їх охолоджувати, піднялася до 28 градусів.

24 червня у Франції було зафіксовано найспекотніший день за всю історію спостережень: середня температура за 24 години становила 30 градусів за Цельсієм, що побило попередній рекорд, встановлений напередодні, — 29,9 градусів.

У деяких районах країни, зокрема у столиці Парижі, температура перевищила 40 градусів, а в Паллуо, що розташоване приблизно за 450 кілометрів на захід-південний захід від Парижа, температура сягнула 43,8 градуса за Цельсієм.

Тим часом Метеорологічна служба Великої Британії опублікувала надзвичайно рідкісне "червоне попередження про екстремальну спеку", яка триватиме до наступного тижня.

Нагадаємо, що в Україні до кінця тижня також настане спека, про що попередили синоптики.

Через спекотну погоду на пляжах Одеси, Києва та інших міст України значно зросла кількість відпочивальників. Водночас частина місць для купання досі не має офіційного дозволу на відкриття.