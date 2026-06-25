Впервые с начала войны: ФИФА допустила Россию к юношескому чемпионату мира U-15, — СМИ

ФИФА допустила сборную России к участию в новом юношеском чемпионате мира U-15, который пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года. Это будет первый международный турнир под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) с участием российской сборной после отстранения в 2022 году.

Об этом сообщили в АФФА (Ассоциации футбольных федераций Азербайджана).

Там отметили, что Совет ФИФА одобрил проведение чемпионата мира и фестиваля среди игроков до 15 лет, а на первый турнир среди юношей будут приглашены команды всех ассоциаций-членов ФИФА.

"В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА", — говорится в заявлении.

В сообщении Россия отдельно не упоминается. В то же время агентство DPA сообщило, что формулировка об участии всех членов ФИФА распространяется также на Россию и Беларусь.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в марте 2022 года все российские команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. В последние месяцы в футбольных кругах появились признаки возможного возвращения российских команд на международные турниры.

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В феврале президент ФИФА Джанни Инфантино, отвечая на вопрос британского телеканала Sky, заявил: "Да, мы должны это сделать. По крайней мере, на юношеском уровне. Но этот запрет ничего не дал".

Второй розыгрыш турнира в 2027 году пройдёт только среди женских команд. Начиная с 2028 года ФИФА планирует проводить отдельные соревнования для юношеских и женских сборных до 15 лет.

11 марта Национальный паралимпийский комитет Украины и паралимпийская сборная сообщили о систематическом давлении на украинских спортсменов и тренеров.

Ранее украинской команде запретили использовать форму с изображением границ Украины по состоянию на 1991 год. Кроме того, во время церемонии открытия Паралимпиады-2026 в Вероне организаторы вынесли украинский флаг вопреки официальной позиции Украины.

Кроме того, Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение разрешить шести российским и четырём белорусским спортсменам выступить на XIV зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии под национальными флагами. До этого их участие было возможно только в нейтральном статусе.