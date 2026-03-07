Несмотря на официальный запрет: на церемонии открытия Паралимпиады-2026 вынесли флаг Украины

Во время официальной церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в итальянской Вероне организаторы вынесли украинский флаг, несмотря на официальный запрет на это со стороны Украины.

Украинский флаг и табличку с надписью Украина несли волонтеры, которые помогали оранизаторам, пишет The Independent.

"Украина получила теплый прием на церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в пятницу вечером...Когда во время парада прозвучало название Украины и появились волонтеры, итальянская публика взорвалась громкими аплодисментами", — говорится в сообщении.

Отметим, что Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины требовал не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026. Причиной такого требования является то, что Украина бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады из-за решения Международного паралимпийского комитета разрешить представителям России и Беларуси выступать на Играх под своими национальными флагами.

Відео дня

НПК требовал не использовать государственную символику Украины на мероприятии, где присутствуют представители страны-агрессора с их флагами. Однако организаторы решили иначе.

Во время парада атлетов, когда настала очередь выхода нашей делегации, вместо спортсменов на арене появились двое волонтерок. Они несли табличку с надписью "Украина" и развернутый сине-желтый флаг.

Паралимпийские игры продлятся с 6 по 15 марта.

Напомним, украинской паралимпийской сборной запретили форму с картой границ 1991 года.

Фокус также писал о том, что сборная Украины завершила выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии без добытых медалей.