Скандал на Паралимпиаде-2026: украинской сборной запретили форму с картой границ 1991 года

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил парадную форму украинской сборной для зимних Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Он признал ее политической из-за изображения карты Украины в пределах 1991 года. Поэтому команде пришлось срочно изготавливать новую форму.

МПК не согласовал парадную форму украинской сборной для зимних Паралимпийских игр, сообщил в интервью агентству "Укринформ" президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич. Отвечая на вопрос о дизайне формы, Сушкевич пояснил, что команда подготовила парадный комплект, однако МПК отказал в его утверждении:

"Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет, нет — так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме", — отметил он

По его словам, форма была символической и подчеркивала существование Украины как государства со всеми ее территориями без российской оккупации, то есть в границах 1991 года. На вопрос, шла ли речь об изображении карты Украины, Сушкевич ответил, что карта была интегрирована в дизайн.

"Ее делал известный наш дизайнер Виктор Анисимов, который делал форму для нас и на Паралимпиаду в Париже. Мы тогда вышли в форме, которая имела акценты военные, потому что там кроме желто-голубого был тот цвет, который есть у наших защитников на фронте", — напомнил Сушкевич.

Он подчеркнул, что тогда, во время летней Паралимпиады-2024 в Париже, согласование также затягивалось, однако форму удалось отстоять. На этот раз, по его словам, позиция МПК оказалась более жесткой.

"А сейчас мы были более радикальны. Наша радикальность объясняется тем, что после Парижа вот эта эскалация лояльности к "раше" состоялась с новой силой, новой волной", — подчеркнул Сушкевич.

Он также заявил, что из-за того, что часть паралимпийских функционеров пытаются не допустить публичного акцентирования на территориальной целостности Украины, уже изготовленную форму запретили. Команде пришлось срочно готовить новый комплект.

"Мы эту новую форму срочно автобусом везли в Италию, где уже находится вся наша команда. А могли одеть ребят и девушек еще здесь в форму, которая уже была готова, а нам ее запретили. Вот такая ситуация", — подытожил Сушкевич.

