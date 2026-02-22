Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде из-за чужих лыж

Российская лыжница Дарья Непряева была дисквалифицирована с масстарта на 50 км на Олимпиаде-2026 в Милано-Кортина после того, как воспользовалась лыжами немецкой спортсменки Катарины Доцлер.

О дисквалификации лыжницы сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

По информации "Суспільне. Спорт", Дарья во время смены лыж взяла инвентарь немецкой "коллеги" Катарины Доцлер, которая вынуждена была искать другие лыжи, чтобы участвовать в гонке.

В результате немка финишировала девятой, уступив победительнице Эбби Андерссон 8 минут и 48,2 секунды. По ее словам, запасные лыжи оказались медленнее, чем те, в которых она планировала соревноваться.

В комментарии журналистам канала "Суспільне. Спорт" Питер Шликенридер, главный тренер сборной Германии, рассказал, что когда стало ясно, что лыжи Доцлер взяла россиянка, команда пыталась быстро решить эту проблему. Сначала даже рассматривался вариант взять лыжи Непряевой, но судьи не разрешили это сделать.

В итоге пришлось срочно взять другую пару лыж, которую еще не успели протестировать, чистить ее и готовить непосредственно во время гонки.

О возможности замены лыж тренерский штаб получил сообщение менее чем за 100 метров до зоны смены снаряжения.

В итоге результат россиянки, которая выступает под нейтральным флагом и финишировала 11-ой, аннулировали, а ее саму дисквалифицировали.

Тренер сборной Германии поддержал это решение, заявив, что санкции необходимы для соблюдения принципов честной конкуренции и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В настоящее время организаторы Олимпиады проводят дополнительные проверки и мероприятия, чтобы такое больше не повторилось.

Версия Непряевой: "Была уверена, что заехала в свой бокс"

В комментарии российским СМИ 23-летняя Непряева, для которой это первая Олимпиада, заверила, что была уверена, что заехала в свой бокс для смены лыж.

"Я не перепутала. Я была уверена, что у меня двенадцатый номер. …и вообще у меня не было никаких сомнений, когда я заехала в бокс, переодела лыжи. Потом, правда, я увидела, что лыжи едут не так, как я планировала, то есть ну, не так, как мне хотелось бы. И я просто еду с того длинного полого спуска, опускаю голову вниз и смотрю, и вижу, что это не мои лыжи. И у меня в голове… То есть меня просто паника охватила. Я ехала вместе с полячкой. И я весь четвертый круг еду и не понимаю, что мне делать", — рассказала она.

Непряева добавила, что у нее была паника, и она не думала о гонке.

"Я на каждом пункте питания спрашиваю, что мне делать. Мне кричат: "Едь дальше". Я еду, еду. Потом уже, когда уходили на пятый круг, я воссоединилась с группой, и мне уже начали кричать, что все нормально, едь до конца. И все, я поехала с этой группой. Но в голове просто было вообще полное непонимание, что происходит".

После финиша она поговорила с немкой. Та, по ее словам, якобы даже не знала, что лыжи перепутали.

"Я говорю: "Я перепутала лыжи, я надела твои". Она (Дольцер – прим. ред) мне говорит: "Что, правда? Я даже не знала, все нормально, не переживай, все хорошо". И вот не знаю, сейчас будут решать, но это просто… Мне очень стыдно".

