Росіянку дискваліфікували на Олімпіаді через чужі лижі

Російську лижницю Дар'ю Непряєву дискваліфікували з масстарту на 50 км на Олімпіаді-2026 у Мілано-Кортіна після того, як вона скористалася лижами німецької спортсменки Катаріни Доцлер.

Про дискваліфікацію лижниці повідомляють на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету.

За інформацією "Суспільне. Спорт", Дар'я під час зміни лиж взяла інвентар німецької "колеги" Катаріни Доцлер, яка змушена була шукати інші лижі, щоб брати участь у перегонах.

У результаті німкеня фінішувала дев'ятою, поступившись переможниці Еббі Андерссон 8 хвилин і 48,2 секунди. За її словами, запасні лижі виявилися повільнішими, ніж ті, в яких вона планувала змагатися.

У коментарі журналістам каналу "Суспільне. Спорт" Пітер Шлікенрідер, головний тренер збірної Німеччини, розповів, що коли стало зрозуміло, що лижі Доцлер взяла росіянка, команда намагалася швидко вирішити цю проблему. Спочатку навіть розглядався варіант взяти лижі Непряєвої, але судді не дозволили це зробити.

Зрештою довелося терміново взяти іншу пару лиж, яку ще не встигли протестувати, чистити її і готувати безпосередньо під час перегонів.

Про можливість заміни лиж тренерський штаб отримав повідомлення менш ніж за 100 метрів до зони зміни спорядження.

У підсумку результат росіянки, яка виступає під нейтральним прапором і фінішувала 11-ою, анулювали, а її саму дискваліфікували.

Тренер збірної Німеччини підтримав це рішення, заявивши, що санкції необхідні для дотримання принципів чесної конкуренції та запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Наразі організатори Олімпіади проводять додаткові перевірки та заходи, щоб таке більше не повторилося.

Версія Непряєвої: "Була впевнена, що заїхала у свій бокс"

У коментарі російським ЗМІ 23-річна Непряєва, для якої це перша Олімпіада, запевнила, що була впевнена, що заїхала у свій бокс для зміни лиж.

"Я не переплутала. Я була впевнена, що в мене дванадцятий номер. ...і взагалі в мене не було жодних сумнівів, коли я заїхала в бокс, переодягла лижі. Потім, щоправда, я побачила, що лижі їдуть не так, як я планувала, тобто ну, не так, як мені хотілося б. І я просто їду з того довгого пологого спуску, опускаю голову вниз і дивлюся, і бачу, що це не мої лижі. І в мене в голові... Тобто мене просто паніка охопила. Я їхала разом із полячкою. І я все четверте коло їду і не розумію, що мені робити", — розповіла вона.

Непряєва додала, що у неї була паніка, і вона не думала про гонку.

"Я на кожному пункті харчування питаю, що мені робити. Мені кричать: "Їдь далі". Я їду, їду. Потім уже, коли йшли на п'яте коло, я возз'єдналася з групою, і мені вже почали кричати, що все нормально, їдь до кінця. І все, я поїхала з цією групою. Але в голові просто було взагалі повне нерозуміння, що відбувається".

Після фінішу вона поговорила з німкенею. Та, за її словами, нібито навіть не знала, що лижі переплутали.

"Я кажу: "Я переплутала лижі, я одягла твої". Вона (Дольцер — прим. ред) мені каже: "Що, правда? Я навіть не знала, все нормально, не переживай, все добре". І от не знаю, зараз будуть вирішувати, але це просто... Мені дуже соромно".

