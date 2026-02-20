Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026: у чому причина

Міжнародний паралімпійський комітет вирішив допустити до участі в зимовій Паралімпіаді в Мілано-Кортіна спортсменів із РФ і Білорусі під їхніми прапорами.

Це рішення обурило Національний паралімпійський комітет України та спільноту українських паралімпійців, які назвали його цинічним. Про це йдеться в офіційній заяві організації.

Українські паралімпійці нагадують світові про те, що Росія вже чотири роки веде проти нашої країни криваву загарбницьку війну, вбиває цивільних людей — жінок, дітей, літніх людей, людей з інвалідністю, а на окупованих територіях одразу ж піднімає свій прапор, залитий кров'ю мирного населення України.

"Саме такий прапор країни-вбивці керівництво МПК дозволяє підняти на території Зимової Паралімпіади Мілано-Кортіна, надавши максимальну кількість слотів для участі представникам Росії!" — констатують автори заяви.

Відео дня

У зв'язку з цим українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України ухвалили рішення бойкотувати церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

"Ми боротимемося за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх і разом зі спортсменами інших країн домагатимемось принципів справедливості в паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як найвищого спортивного форуму світу!" — підкреслили в НПК.

Паралімпійці подякували країнам Європи та світу за солідарність у боротьбі проти військової агресії, а також за потужну реакцію Євросоюзу на рішення МПК щодо допуску політичних атрибутів Росії та Білорусі на Паралміпіаду-2026.

Також українці закликали лідерів МПК згадати "про високі ідеали міжнародного паралімпійського руху, які заклав у цей рух доктор Гуттманн за результатами Другої світової війни, і зупинити політичний вплив країни, що штовхає світ до третьої світової війни":

"Ми закликаємо всіх членів європейського і світового суспільства об'єднатися в боротьбі за ідеали, закладені в конституції МПК, за головне право людини — жити!"

Зимові Паралімпійські ігри стартують 6 березня і триватимуть до 15 березня. Змагання прийматимуть Мілан, Кортіна-д'Ампеццо і Валь-ді-Ф'ємме.

На Олімпіаді в Італії зараз спортсмени з РФ і Білорусі виступають у нейтральному статусі та без державної символіки.

Росія вперше з 2014 року представлятиме своїх спортсменів на Паралімпійських іграх під власним прапором. У своїй заяві Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повідомив, що Національному паралімпійському комітету Росії було виділено шість місць, а білоруським спортсменам — чотири.

Хоча російські спортсмени і брали участь у Паралімпійських іграх раніше, вони виступали під нейтральним прапором.

За інформацією NV, уряд Італії висловив незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету, який допустив до Ігор-2026 шістьох російських і чотирьох білоруських паралімпійців. Відповідну заяву зробили віцепрезидент Ради міністрів і міністр закордонних справ Антоніо Таджані та міністр спорту країни Андреа Абоді.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2026 вже обіцяють стати найскандальнішими в історії. Увесь світ вразила історія українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували за бажання виступати в шоломі з фото вбитих росіянами спортсменів.

Також вибухнув скандал на змаганнях із керлінгу, коли ледь не побилися спортсмени з Канади та Швеції.